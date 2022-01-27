رئيس الكنيست يلقي كلمة بالعبرية امام البرلمان الالماني ويجهش بختامها بالبكاء

جاءت كلمة رئيس الكنيست بمناسبة يوم المحرقة الدولي لاحياء ذكرى تحرير معسكر "اوشفتس"

القى رئيس الكنيست ميكي ليفي اليوم الخميس كلمة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) بمناسبة يوم "المحرقة الدولي" لاحياء مرور 77 عاما على تحرير معتقل الإبادة اوشفتس، والقى ليفي كلمته باللغة العبرية والتي خصصت حول ضحايا النازية، جاء هذا بعد دعوة من رئيسة "البوندستاغ" باربل باس، والتي القت كلمه أيضا باللغة الألمانية، وأجهش ليفي بالبكاء في ختام كلمته بعد تلاوته صلاة

وشكر ليفي في مستهل كلمته رئيسة البوندستاغ على الدعوة للحدث وقال "بالذات هنا، في هذا المبنى التاريخي، مقر البرلمان الالماني، يمكن للمرء أن يدرك -ولو قليلا- قدرة البشر، استغلال الديموقراطية من أجل هزيمتها". وأضاف "هذا المكان الذي فيه البشرية وسعت حدود الشر-مكان فيه ضياع للقيم- تحول الى اطار ديموقراطي للطغيان العنصري والتمييزي".

وقال ليفي :"هل من الممكن عموما استيعاب رقم ستة ملايين؟ قانون الأرقام الكبيرة يضيف طبقة معينة من المسافة، تلك التي ترتكب خطايا للضحايا والناجين من المحرقة عندما تقلص اكثر من درجة انسانيتها. ستة ملايين يهودي قتلوا بمحرقة يهود اوروبا، هم ستة ملايين قصة، قصص حية يمكن ان تكون قصص لمن هم غير موجودين".

وتوجه في كلمته الى الناجية من المحرقة والتي تواجدت في القاعة وقال :"السيدة اينغا اوربخر، والتي خلقت صوتا إنسانيا بارزا وغير عادي في وصف وتشكيل ذكرى المحرقة، صوتا يصف قوة قصة إنسانية-لنحت القلوب واختراق كل وجهة نظر، ونقل الرسالة. غير ذلك لا يمكن استيعاب ان طفلة لم تتجاوز السبع اعوام، قبل ترحيلها الى معسكر الاعتقال، لا يمكن استيعاب كيف يمكن الاخذ من طفلة طفولتها، عائلتها وانسانيتها".

كما تحدث ليفي عن علاقات إسرائيل وألمانيا وقال "في غضون 80 عاما وسبعة أيام هذه، نجحنا- كلا الشعبين لأن ننهض من الصدمة التاريخية وإعادة البناء بشجاعة وتصميم". وأضاف "المانيا وإسرائيل بنوا جسرا يري العين بالعين قوة الديموقراطية واهميتها، فضلا عن الحاجة للعمل معا للحفاظ عليها مجددا ويوميا".

وأضاف ليفي :"المانيا تثبت- مرة بعد مرة- على المستوى الثنائي وفي الساحة الدولية على حد سواء- التزامها الأخلاقي والتاريخي بوجود دولة إسرائيل وأمنها. وشكر ليفي المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل التي انهت ولايتها مؤخرا، على العمل المستمر من اجل العلاقات بيننا". وفي نهاية كلمته قرأ ليفي صلاة كاديش وأجهش بالبكاء.