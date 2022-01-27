مسؤول أمريكي حول المحادثات النووية: التوصل الى اتفاق نووي أمر وارد والعكس صحيح

سنعرف في القريب العاجل ما إذا كان من الممكن للإيرانيين العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي بشروط يمكننا قبولها

علق مستشار رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، بريت ماكغورك، اليوم (الخميس) في مؤتمر أقيم في واشنطن بخصوص المحادثات النووية في فيينا بالقول إننا "نقترب من التوصل الى اتفاق نووي مع ايران، حسبما جاء في موقع معريف".

وقال ماكغورك إن المحادثات تقترب من نقطة الحسم "سنعرف في القريب العاجل ما إذا كان من الممكن للإيرانيين العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي بشروط يمكننا نحن والمجتمع الدولي قبولها". "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة أيضًا لعدم التوصل إلى اتفاق، ونحن مستعدون لأي من السيناريوهات." وأضاف ماكغورك: "نحن في موقع يقربنا من صفقة محتملة. لكن هذه المحادثات قد تنهار أيضًا قريبًا جدًا، وبعد ذلك سننتقل إلى شيء آخر. لكننا مستعدون على أي حال".

وكان مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قد صرح لرويترز الأسبوع الماضي إن المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى في فيينا "تسير في الاتجاه الصحيح"، وأنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين قريبًا. "تقديري هو أننا نسير على الطريق الصحيح، لقد تقدمنا بخصوص عدة نقاط. أما قلقي هو التوقيت. في بعض الأحيان يكون الشعور أن الوتيرة بطيئة للغاية. سيكون ذلك خطأ فادحًا إذا لم نتوصل أخيرًا بسبب وتيرة التقدم إلى اتفاق أو إلى حل جيد".