الرئيس الأمريكي: سأرسل قوات أمريكية إلى أوروبا الشرقية قريبا

"سأرسل قوّات إلى أوروبا الشرقيّة ودول حلف شمال الأطلسي في المدى القريب"

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الجمعة، أنّه سيرسل قريبا عددًا من الجنود الأميركيّين إلى دول الناتو في أوروبا الشرقية، وسط تصاعد التوتّر مع موسكو في شأن أوكرانيا.

وقال بايدن لصحافيين بعد عودته إلى واشنطن بعد زيارته لمدينة بيتسبرغ، "سأرسل قوّات إلى أوروبا الشرقيّة ودول حلف شمال الأطلسي في المدى القريب"، مشيرا أنه "ليس عددًا كبيرًا من القوّات"، حسب وكالة الأناضول التركية.

من جانبه، ناشد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي،أمس الجمعة، الدول الغربية عدم إثارة الذعر بسبب الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع بلاده، مطالباً في الوقت عينه الكرملين بخطوات تثبت أنّ هذه القوات لا تعتزم غزو بلده.

كما أعرب زيلنسكي، عن أسفه لأن متابعة وسائل الإعلام العالمية و"حتى قادة الدول المحترمين" تجعلنا نعتقد أنّنا "في خضمّ حرب" في كل البلاد، وأنّ "هناك جيوشاً تتقدّم على الطرقات، ولكنّ الوضع ليس كذلك".

وأتى تصريح الرئيس الأوكراني بعيد إعلان الإليزيه أنّ الرئيسين الفرنسي والروسي اتفقا خلال مكالمة هاتفية استغرقت أكثر من ساعة الجمعة على "ضرورة نزع فتيل التصعيد" ومواصلة "الحوار".

وفي نفس السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، الإثنين الماضي أنه تم وضع ما يصل إلى 8 آلاف و500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد لأوامر بالانتشار، حيث تتواجد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

يشار إلى أن الدول الغربية ووجهت اتهامات إلى موسكو بشأن حشد قواتها مؤخرا قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوما" على أوكرانيا، فيما رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.