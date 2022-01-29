بسبب حقوق الإنسان.. الإدارة الأمريكية تؤكد إلغاءها مساعدات عسكرية لمصر

أضافت الخارجية الأمريكية: "لذلك، بعد 30 يناير، يعتزم الوزير (أنتوتي بلينكن) إعادة تشخيص 130 مليون دولار"

أكدت الإدارة الأمريكية أنها تعتزم حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، بسبب عدم امتثال الأخيرة لشروط حقوق الإنسان، وفقاً لمسؤول كبير في الخارجية الأمريكية ومصادر بالكونغرس.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت أمس الجمعة أن "مصر فشلت في تطبيق شروط تلقي هذا التمويل العسكري الأجنبي الذي قررت واشنطن تعليقه في سبتمبر/أيلول الماضي (عندما أفرجت عن 300 مليون دولار مجمدة أخرى مخصصة للقاهرة)"، موضحة أن "هذه الأموال ستتم إعادة تخصيصها إلى برامج أخرى"، مشيرة إلى "اقتراب أقصى موعد لتطبيق هذه الشروط (أي نهاية يناير/كانون الثاني)"، مقرة "بأن الحكومة المصرية أحرزت "تقدما ملموسا" في هذا السبيل، غير أنها فشلت في تلبية جميع الشروط المطروحة من واشنطن"، حسب موقع RT بالعربي.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "لذلك، بعد 30 يناير، يعتزم الوزير (أنتوتي بلينكن) إعادة تشخيص 130 مليون دولار لأولويات الأمن القومي الأخرى".

يشار إلى أن هذا الإعلان جاء بعد أيام معدودة من موافقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على صفقة بيع أسلحة ضخمة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى مصر (تشمل طائرات نقل عسكرية وأنظمة رادار)، مشددة على أن هذه الصفقة "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية خارج الناتو لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".

ويذكر أن "قرار إلغاء المساعدات جاء بعد يوم من إجراء وزير الخارجية الأمريكي بلينكن مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري بحثا خلالها "أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين"، وفقا للجانب الأمريكي".