مباحثات بين إيران وكوريا حول أموال طهران المجمدة لدى سيول

أصول إيران المجمدة لدى كوريا الجنوبية تقدر بسبع مليارات دولار بموجب العقوبات الأميركية

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم السبت، عن مصدر مطلع قوله إن كوريا وإيران تخططان لعقد محادثات على مستوى العمل في الشهر المقبل لمناقشة سبل حل النزاع المستمر منذ سنوات بشأن أصول طهران المجمدة لدى سيول بموجب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأكد المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته "أن من المتوقع أن تناقش مجموعات العمل تحويل الأصول الإيرانية المجمدة إذا خففت الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على إيران"، مؤكدا "يمكن أن يتحدث مسؤولو المجموعات أكثر عن إمكانية استئناف واردات النفط من إيران بمجرد رفع العقوبات". حسب موقع العربية.

يشار إلى أن أصول إيران المجمدة لدى كوريا الجنوبية تقدر بسبع مليارات دولار بموجب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، بحسب الوكالة.