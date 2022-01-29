رئيس وزراء الهند في رسالة خاصة لإسرائيل: "انه الوقت الأنسب لتعزيز العلاقات بين البلدين"

مناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الكاملة بين بلاده وإسرائيل، الرئيس الهندي يوجه رسالة لاسرائيل

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم (السبت)، في خطابه بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين بلاده وإسرائيل، أن "هذا هو أفضل وقت لنقل العلاقات إلى المستوى التالي وتعزيزها". وأضاف في رسالة الفيديو الخاصة أن "المرحلة التس انقضت كانت مهمة للغاية لكلا البلدين".

وقال مودي في خطابه: "اليوم، في ظل تغيرات جذرية في العالم، ازدادت أهمية العلاقات بين الهند وإسرائيل. أنا واثق تمامًا من أن الصداقة بين البلدين ستحقق معالم جديدة من خلال التعاون المتبادل في المستقبل".

واضاف: "تحتفل الهند هذا العام بمرور 75 عامًا على استقلالها، وستحتفل إسرائيل بمرور 75 عامًا على استقلالها العام المقبل ". وأضاف مودي أن" العلاقات بين الهند وإسرائيل لها طابع خاص ".

في تشرين الأول\أكتوبر الماضي، التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت بوزير الخارجية الهندي الدكتور سوبيرمانيام جيشينكار في مكتب رئيس الوزراء في القدس. ووجه وزير الخارجية الهندي دعوة إلى رئيس الوزراء، نيابة عن رئيس وزراء الهند، للقيام بأول زيارة رسمية له إلى بلاده. وناقش الجانبان تعزيز التحالف الاستراتيجي بين البلدين وتوسيع العلاقات الثنائية وتعميق الصداقة الدافئة بين إسرائيل والهند.

وشكر بينيت وزير خارجية الهند ورئيس الوزراء على التزامهما الشخصي بالشراكة بين إسرائيل والهند، وقال: "بالنيابة عن دولة إسرائيل أود أن أقول لكم: اننا نحب الهند ونرى بالهند على أنها دولة عظيمة وصديقة ونتطلع إلى توسيع علاقتنا في جميع المجالات".