الجيش البلجيكي يشتري أنظمة مضادة للدبابات من انتاج شركة رفائيل الاسرائيلية

شركة المانية تابعة لشركة رفائيل الاسرائيلية فازت بالمناقصة بقيمة 19 مليون يورو نهاية الاسبوع الماضي

اعلنت الشركة الالمانية "نوبل ديفنس" (DND) التابعة لشركة رفائيل الامنية الاسرائيلية نهاية الاسبوع الماضي بأنها فازت بمناقصة بقيمة 19 مليون يورو لتزويد الجيش البلجيكي بأنظمة مضادة للدبابات يحملها الانسان من طراز RGW90، جاء هذا بحسب النشر في موقع "يسرائيل ديفنس"

شركة DND بحسب الموقع تصف انظمة RGW90 بأنها انظمة مضادة للدروع، يحملها الانسان، ومتعددة المهام عيار 90 ملم. نموذج HEAT/HESH لهذا النظام هو النسخة المضادة للدبابات من طراز RGW90. يمكن استخدام النظام في أماكن مغلقة وهي قادرة على تدمير عدد متنوع من الأهداف البرية مثل دبابات القتال، الأسلحة الخفيفة والمنشآت المحصنة ، المخابئ والمباني والملاجئ.

النسخة الاحدث من النظام قادرة على تدمير مركبات قتالية مدرعة بسمك 500 ملم، نظام RGW90 هو نظام اطلاق ونسيان مكون من صاروخ يتم اطلاقه من خلال قاذفة ونظام تحكم باطلاق النار يتضمن نظام توجيه رؤيا، أنظمة رؤيا ليلية، جهاز قياس المسافات بالليزر وكمبيوتر باليستي. النظام المضاد للمدرعات يزن 10 كيلوغرام ويمكنها اصابة اهداف بمسافة تتراوح ما بين 10 أمتار حتى 400 مترا.

ويشار الى انه قبل عام اشترى الجيش الالماني أنظمة مشابهة من شركة DND، حيث وقع في شهر آذار/مارس الماضي على عقد لانتاج وتوريد 2,107 صواريخ 90 ملم يطلق عليها"Active Agents" لإطلاق مواد فعالة من تأثير ضباب DM15 (الفوسفور الأحمر).