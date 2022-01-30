كييف تطالب موسكو بسحب قواتها من الحدود ومواصلة الحوار

سيرغي لافروف: "نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة"

طالبت أوكرانيا اليوم الأحد، روسيا بسحب قواتها من الحدود ومواصلة الحوار، فيما تعهد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن سيضغط بشدة على روسيا في جلسة غد الاثنين لمناقشة حشد موسكو للقوات بالقرب من أوكرانيا والمخاوف المتزايدة من التخطيط لغزو.

ومن جانب آخر، قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة ABC اليوم الأحد: "أصواتنا موحدة في دعوة الروس لتوضيح موقفهم". مضيفة "نحن نذهب إلى المحادثات مستعدين للاستماع إليهم، لكن ذلك لن يصرف انتباهنا عن دعايتهم." حسب موقع العربية

ومن جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للتلفزيون الروسي "نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هي الحال مع كل بلد آخر في العالم"، مضيفا أن "موسكو لا تريد أن تكون في وضع يتعرّض فيه أمننا للتهديد يوميا، كما سيكون الوضع في حال ضم أوكرانيا إلى حلف الأطلسي".

وتابع لافروف موضحا "أن موسكو ستواصل بالتالي السعي إلى ضمانات قانونية ملزمة تأخذ في الاعتبار"المصالح المشروعة لروسيا، وسترسل إلى دول حلف الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا طلبا رسميا يحضها على توضيح كيفية تطبيق التزامها بعدم تعزيز أمنها على حساب أمن الآخرين".

يذكر أن التوتر بين روسيا والولايات المتحدة تصاعد بعدما اتّهمت حكومات غربية موسكو بحشد مئة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا.