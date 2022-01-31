الخارجية الأمريكية تدين هجوم الحوثيين الأخير على الإمارات

نيد برايس، "بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين"

أعربت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، عن إدانتها للهجوم الحوثي الأخير على الإمارات، مشيرة إلى أن "الحوثيين لا يزالون يواصلون شن الهجمات لتهديد المدنيين" في القوت الذي يقوم به الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوع بزيارة إلى الامارات لـ"تعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين"، حسب موقع الحرة.

من جانبه، من جهته، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في بيان أمس الأحد، إنه سيواصل زيارته للإمارات حسب المقرر، مضيفا أنه "جرى إطلاع الرئيس على تفاصيل الواقعة. ولم يكن ثمة خطر، ولا يوجد خطر على الرئيس والوفد المرافق له".

وكانت اعلنت وزارة الدفاع الاماراتية في بيان، أمس الأحد عن "اعتراض وتدمير دفاعاتها الجوية لصاروخ باليستي اطلقته جماعة الحوثي الارهابية تجاه الدولة ولم ينجم عن اية خسائر".

يشار إلى أن أن أبوظبي كانت قد أعلنت الاثنين المنصرم أن دفاعاتها اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران، وذلك بعد أسبوع على مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ على أبوظبي.