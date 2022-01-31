ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى أكثر من 375 مليونا حول العالم

أعلنت الهند، صباح الإثنين، تسجيل 209918 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة فضلا عن 959 وفاة أخرى

ارتفعت حصيلة المصابين بوباء كورونا حول العالم إلى 375 مليونا و241 ألفا و633 مصابا، في ما بلع عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و681 ألفا و747 حالة، فيما تعافى 296 مليونا و534 ألفا و399 حالة حتى صباح الإثنين.

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الهندية، صباح اليوم الإثنين، تسجيل 209918 إصابة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، فضلا عن 959 وفاة أخرى. ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 41.3 مليون في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، والوفيات إلى 495050 في المركز الرابع بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و815533 بعد تسجيل 78318 إصابة جديدة وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117786 بعد تسجيل 61 وفاة جديدة.

سجلت كوريا الجنوبية 17,085 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) مما رفع العدد الإجمالي إلى 845,709.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغت 6,755، بزيادة 23 عن يوم الأحد.

سجلت وزارة الصحة المصرية 2210 إصابات جديدة بوباء كورونا و38 وفاة يوم الأحد، مقارنة مع 2018 إصابة و44 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الأحد، هو 423688 من ضمنهم 356274 حالة تم شفاؤها، و22604 حالة وفاة".

ومن جهتها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، أن بر الصين الرئيسي سجل 58 إصابة جديدة مؤكدة بالوباء أمس الأحد، انخفاضا من 81 في اليوم السابق. وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

وسجلت الصين 52 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 65 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 106073 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.