إيران : على الولايات المتحدة أن لا تطلب شيئا خارج الاتفاق النووي عند عودتها إلى فيينا

زاده: "لا نقبل بأقل من الاتفاق النووي. تأكدوا أنه في هذه الحالة يمكن التوصل إلى اتفاق دائم وموثوق به سريعا".

حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زاده، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة على "عدم المطالبة بشيء خارج الاتفاق النووي عند عودتها إلى فيينا". قائلا في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، "بالطبع لا نقبل بأقل من الاتفاق النووي. تأكدوا أنه في هذه الحالة يمكن التوصل إلى اتفاق دائم وموثوق به سريعا".

وأضاف خطيب زاده، عن الوضع الحالي للمحادثات: "المفاوضات حققت تقدمًا ملموسًا في الأسابيع الثلاثة الماضية في أربعة مجالات: رفع العقوبات، والالتزامات النووية، والتحقق، والحصول على الضمانات". مؤكدا "بالطبع في بعض الأمور كان التقدم كبيراً وسريعاً وفي البعض الآخر كان بطيئًا بسبب التقاعس والفشل في الحصول على الضمانات اللازمة من الطرف الآخر أو قلة المبادرة من جانبه، وننصحهم بالعودة من عواصمهم بمبادرة". حسب موقع إيرانترنشنال.

وشدد خطيب زاده: "ننتظر ردا من الغرب في مجال رفع العقوبات". مؤكدا على التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تيراس، أن بريطانيا "تدلي بتصريحات كاذبة تظهر ارتباكها بشأن ما يحدث في فيينا".

يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي كانت قد توقفت في فيينا عدة مرات الجمعة الماضي، حيث قال منسق المفاوضات، إنريكي مورا، إن هناك حاجة إلى "قرارات سياسية" وستسافر الوفود إلى عواصمها لبضعة أيام للتشاور وتلقي التعليمات.

ويذكر أنأنه حتى الآن، جرت 6 جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي خلال رئاسة حسن روحاني، وجولتين أخريين في ظل حكومة إبراهيم رئيسي.