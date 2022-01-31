إغلاق سفارة إسرائيل في اوكرانيا حتى إشعار آخر

جاء هذا بعد قرار وزارة المالية خصم مبلغ مالي من معاشات الموظفين في السفارة الشهر المقبل

أعلنت لجنة الموظفين في وزارة الخارجية أنه بسبب خلافات مع وزارة المالية، سفارة إسرائيل في اوكرانيا سيتم إغلاقها حتى إشعار آخر، ووفقا للنشر في القناة (13) ذكر البيان الصادر أن "العاملين في وزارة الخارجية بكييف تأملوا في أن يؤدي تدخل وزير الخارجية يائير لابيد الى حل أزمة تخفيض أجور العاملين في السفارة في كييف".

ووفقا لموظفي وزارة الخارجية، المالية تتجاهل طلباتهم بمنع تخفيض الأجور، وفي أعقاب ذلك أعلنت اللجنة عن توقيف فوري لكافة أنشطة الموظفين في السفارة بكييف والذين سيستعدون حاليا لإجلاء عائلات المبعوثين من البلاد، وسيتعاملون فقط مع حوادث الحفاظ على حياة الانسان.

رئيس اللجنة يوسي ليفي قال إن "عرض وزارة المالية بتوزيع التخفيض هي وقاحة، وصلنا للحظة حزينة نضطر خلالها لوقف أنشطتنا في خضم المعركة بسبب قسوة وسوء وتنمر المالية. السفارة في كييف لن توفر الخدمات للجمهور حتى يتوقف تنمر وزارة المالية بمبعوثي الدولة. نطالب وزير الخارجية لابيد بالوفاء بتعهده وحل الأزمة".

ويشار الى ان القناة (13) كانت نشرت قبل اسبوع ان رسالة شديدة اللهجة بعثها العاملون في سفارة إسرائيل في اوكرانيا الى وزير الخارجية يائير لابيد، الرسالة بعثت بعد قرار وزارة المالية، باقتطاع الشهر القادم نصف معاشهم، بالوقت الذي يتطلب منهم جهد خاص بسب الأزمة في اوكرانيا.

وطالب الموظفون في السفارة الاهتمام بقضيتهم ووقف تطبيق قرار وزارة المالية التي اقرت أن اوكرانيا ليست منطقة خطيرة، وبالتالي يجب عليهم اعادة 4% الاضافية التي دفعت لهم العام الماضي بأثر رجعي.