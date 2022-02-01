الرئيس الروسي يأمل بالتوصل إلى حلّ للأزمة بين بلاده والغرب حول أوكرانيا

اتهم بوتين في الوقت ذاته واشنطن باستخدام أوكرانيا اداة لجرّ موسكو إلى "نزاع مسلّح"

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن أمله بالتوصل إلى "حلّ" للأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، قائلا "آمل أن نتمكّن في نهاية المطاف من إيجاد حلّ مع أنّ الأمر ليس بسهل"

واتهم بوتين في الوقت ذاته واشنطن باستخدام أوكرانيا اداة لجرّ موسكو إلى "نزاع مسلّح". حيث أكد أنّ "هدف الولايات المتّحدة الرئيسي هو احتواء روسيا وأنّ اوكرانيا أداة لجرّنا إلى نزاع مسلّح وفرض أقسى العقوبات علينا".

وتابع بوتين انه "في حال انضمت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي فهي ستحاول بالقوة استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها بلاده قبل ثماني سنوات"، مشيرا "تصوّروا أوكرانيا عضواً في حلف شمال الأطلسي وتشنّ عملية عسكرية على القرم وهي أرض روسية ذات سيادة. ونحن ماذا عسانا نفعل؟ هل نتحارب مع حلف شمال الأطلسي؟".

ومن جانب آخر، رأى الرئيس الروسي أنّ "من الواضح" أنّ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اختارا "تجاهل" مخاوف بلاده الأمنية بدليل رفضهما الشروط الروسية في إطار المواجهة بشأن أوكرانيا.

وقال بوتين بعد لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "نحلّل الردود الخطية التي تلقّيناها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ،لكن من الواضح من الآن تجاهل مخاوف روسيا المبدئية". مضيفا "متجاهلين مخاوفنا، تشير الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى حقّ كلّ دولة بأن تختار بحريّة طريقة ضمان أمنها"، مشدّداً على أنّ ثمة مبدأ آخر ينصّ على أنّه لا يمكن "لأيّ شخص أن يعزّز أمنه على حساب أمن الآخرين".

يشار إلى أن الولايات المتّحدة تتهم روسيا بالإعداد لغزو أوكرانيا من خلال نشر عشرات آلاف الجنود عند حدودها مع جارتها الموالية للغرب، لكنّ موسكو تنفي أن تكون لديها أي نية بالهجوم وتطالب في المقابل حلف شمال الأطلسي بالانسحاب من المناطق المحيطة بها.

ويذكر أن الولايات المتحدة رفضت المطالب الروسية بشان حلف شمال الأطلسي لكنها تركت الباب مفتوحا أمام إجراء محادثات بشأن مواضيع أخرى مثل نشر صواريخ أو تحديد سقف للمناورات العسكرية، في حين أن روسيا تحضّر الآن ردّاً على الموقف الأميركي.