صحيفة عربية: اتصال بلينكن مع عباس "استباقا" لقرارات تصعيدية بالمجلس المركزي

الولايات المتحدة قلقة من مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الاحد القادم

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن اليوم بأن وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الاتصال الهاتفي بينهما الاثنين التريث وإعطاء فرصة لجهود السلام في المنطقة قدما.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني مطلع قوله بأن الولايات المتحدة قلقة من مخرجات المجلس المركزي والمقررة الاحد ولديها "تخوفات من اتخاذ أبو مازن قرارا تصعيدية في ظل انعدام الأفق السياسي".

وأوضح المصدر ان "اتصال وزير الخارجية الأمريكية مع الرئيس الفلسطيني كان بهدف إعطاء انطباع بان الإدارة الامريكية ملتزمة بعملية السلام وانه لا داعي للتصعيد فلسطينيا"، لكن من ناحية عملية لا يوجد أي اختراق او وعود محددة بحسب المصدر الفلسطيني.

وذكر المصدر انه "لذلك طلبوا (الأمريكيين) منه إعطاءهم فرصة. ليس للأميركيين فقط. بل لكل الأطراف ذات الصلة. لقد طلبوا من القيادة التريث، وعدم اتخاذ قرارات أو تفعيل القرارات السابقة للمركزي".

وبحسب التقرير فان الاتصال مع عباس والاتصال بنفس الليلة (الاثنين ) مع وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد يأتي في إطار حراك سياسي تصاعد في المنطقة قبل جلسة "المركزي"، والذي شمل أيضا اجتماع بين أمين سر "اللجنة المركزية لحركة فتح"، جبريل الرجوب،مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، واتصالاً بين وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف.

ويشار الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان اجتمع مع وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس في منزله في روش هعاين ، واجتماع سابق كان بينهما في رام الله.