الولايات المتحدة تبدأ نشر 3 آلاف جندي في شرق أوروبا وأوكرانيا مستعدة للقاء "المسؤولين الروس"

سيميلروث:"عدد هذه القوات قابل للتغيير والزيادة وفقا لضرورات عمليات التدريب والتنسيق مع الدول المضيفة"

أكد المتحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، الكولونيل أنطوني سيميلروث، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع "البنتاغون" نشرت نحو 4000 جندي في بولندا و100 مستشار عسكري في ليتوانيا و60 آخرين في أستونيا.

وأضاف سيميلروث، أن "عدد هذه القوات قابل للتغيير والزيادة وفقا لضرورات عمليات التدريب والتنسيق مع الدول المضيفة"، مشيرا "إلى أن طبيعة انتشارها دفاعي بامتياز عملا بشرعة حلف شمال الأطلسي "الناتو". حسب موقع العين الإخبارية.

وفي السياق أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، أن "أعداد القوات الروسية الحالية على الحدود لا تكفي للغزو الكامل لبلادنا" وتابع "مستعدون للقاء المسؤولين الروس وفقا لأي صيغة"أشار إلى أن "المسار الدبلوماسي يعمل على ردع أي هجوم روسي، لكننا لم نتجنب السيناريو الأسوأ حتى الآن".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع من مستوى الحشد العسكري في ما يتعلق بالطائرات والخدمات الطبية، ولديه كل القدرات لتنفيذ اجتياح في أي لحظة داخل أوكرانيا.

يشار إلى أن البنتاغون كان قد وضع نحو 8500 جندي، غالبيتهم من فرقتي المظليين الـ82 والـ101 في حالة تأهب عالية في قاعدتي فورت براغ في نورث كارولاينا وفورت كامبل في كنتاكي، لنقلهم إلى شرقي أوروبا في حال دعت الحاجة.

ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين سكاي، كانت قد أكدت أن واشنطن لا تعلم ما الذي سيقوم به الرئيس بوتن بشأن أوكرانيا، مؤكدة أن "روسيا تدعي أنها هي الضحية وتقوم بحماية أمنها من أوكرانيا، لكن العكس هو الصحيح".