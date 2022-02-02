مصر تبرم اتفاقا مع كوريا الجنوبية بقيمة 1,66 مليار دولار لشراء وتصنيع الدبابة الشهيرة "كيه 9"

أكدت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان لها أن العقد "تجاوز 2 تريليون وون (1,66 مليار دولار)

أكد الجيش المصري، اليوم الأربعاء، أنه أبرم اتفاقا بقيمة 1,66 مليار دولار مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية للصناعات الدفاعية والعسكرية، لشراء أسلحة مدفعية من طراز "كيه-9 هاوتزر" بالاضافة إلى تصنيعها محليا.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن "اللواء أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة وقع على عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة +هاوتزر كيه-9 إيه1 اي جي واي+ (EGY k9A1)، محليا بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع شركة هانوا الكورية الجنوبية". حسب موقع الحرة.

وأكدت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان لها أن العقد "تجاوز 2 تريليون وون (1,66 مليار دولار)، ولا يمثّل فقط الصادرات الأكبر لمدفعية كيه-9 هاوتزر، ولكنه أيضا بمثابة فرصة للاعتراف مرة أخرى بتميز نظام الأسلحة في كوريا الجنوبية".

وفي نفس السياق، نقلت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الجنوبية يونهاب عن شركة هانوا أن هذا الاتفاق "يمثل الظهور الأول لهذا النظام من المدفعية في افريقيا (..) ويجعل مصر الدولة الأجنبية التاسعة التي تستخدمه"

يشار إلى أن هذا الاتفاق المصري-الكوري الجنوبي يأتي بعد أيام من موافقة وزارة الخارجية الأميركية على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار تشمل 12 طائرة نقل "سي-130 جيه سوبر هيركيوليز" ومعدات أخرى تابعة لها وأنظمة رادار للدفاع الجوي.