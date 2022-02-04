الرئيس الروسي بوتين يصل بكين للمشاركة في افتتاح الأولمبياد الشتوي ولعقد مباحثات مع الرئيس الصيني

يتضمن برنامج زيارة الرئيس الروسي إجراء مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الجمعة إلى الصين، للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وكذلك لإجراء مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ جاء هذا بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، "إن اجتماع رئيسي روسيا والصين سيعقد يوم الجمعة قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2022".

وقال الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، أن بلاده ستلعب دورا مهما في استقرار الوضع الدولي الحالي وسيكون هذا بالتعاون مع السلطات الصينية . وأشار الرئيس الروسي إلى أن جزءًا هامًا من زيارته لبكين سيكون لمناقشة القضايا الدولية الحالية مع نظيره الرئيس الصيني.

واضاف: "تلعب بلداننا دورا مهما في تحقيق الاستقرار في الوضع الدولي الحديث بعيدا عن البساطة، وتسهم في عمليات إضفاء الديمقراطية على نظام العلاقات بين الدول من أجل جعل هذا النظام أكثر عدلا وشمولية".