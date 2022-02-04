English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • روسيا والصين تنددان بالنفوذ الأميركي في أوروبا وآسيا

روسيا والصين تنددان بالنفوذ الأميركي في أوروبا وآسيا

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصين شي جينبنغ مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء في الكرملين في موسكو في 4 تموز/يوليو 2017
ميخائيل كليمنتييف (سبوتنيك/اف ب)الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصين شي جينبنغ مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء في الكرملين في موسكو في 4 تموز/يوليو 2017

الكرملين: موسكو وبكين تبديان "قلقهما" حيال التحالف الدفاعي بين واشنطن ولندن وأستراليا

نددت الصين وروسيا الجمعة في إعلان مشترك بالنفوذ الأميركي ودور حلف شمال الأطلسي وتحالف "أوكوس" الدفاعي في أوروبا وآسيا، باعتبارهما يؤديان إلى زعزعة الاستقرار.

Video poster

وفي الإعلان الصادر في ختام اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ في بكين، أعلن البلدان أنهما "يعارضان أي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلاً" ونددا بـ"التاثير السلبي لإستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على السلام والاستقرار في المنطقة"، وأبديا "قلقهما" لإنشاء التحالف العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2020.

كما أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة بالطابع غير المسبوق لعلاقات لبلاده مع الصين، خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جنيبينغ في بكين قبل ساعات من افتتاح أولمبياد 2022.