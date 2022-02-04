روسيا والصين تنددان بالنفوذ الأميركي في أوروبا وآسيا

الكرملين: موسكو وبكين تبديان "قلقهما" حيال التحالف الدفاعي بين واشنطن ولندن وأستراليا

نددت الصين وروسيا الجمعة في إعلان مشترك بالنفوذ الأميركي ودور حلف شمال الأطلسي وتحالف "أوكوس" الدفاعي في أوروبا وآسيا، باعتبارهما يؤديان إلى زعزعة الاستقرار.

وفي الإعلان الصادر في ختام اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ في بكين، أعلن البلدان أنهما "يعارضان أي توسيع للحلف الأطلسي مستقبلاً" ونددا بـ"التاثير السلبي لإستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على السلام والاستقرار في المنطقة"، وأبديا "قلقهما" لإنشاء التحالف العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عام 2020.

كما أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة بالطابع غير المسبوق لعلاقات لبلاده مع الصين، خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جنيبينغ في بكين قبل ساعات من افتتاح أولمبياد 2022.