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الولايات المتحدة الأمريكية تصادق على صفقات بيع أسلحة وطائرات إلى الأردن والسعودية

i24news

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يقوم جندي في جناح الاستطلاع الجوي 378 التابع لسلاح الجو الأمريكي بتدريب أعضاء من جناح شرطة القوات الجوية الملكية السعودية على كيفية استخدام المعدات لمواجهة هجمات الطائرات بدون طيار على الأمير سلطان. قاعدة جوية بالقرب من الرياض بالمملكة العربية السعودية.
(U.S. Air Force/Senior Airman Leala Marquez, via AP)يقوم جندي في جناح الاستطلاع الجوي 378 التابع لسلاح الجو الأمريكي بتدريب أعضاء من جناح شرطة القوات الجوية الملكية السعودية على كيفية استخدام المعدات لمواجهة هجمات الطائرات بدون طيار على الأمير سلطان. قاعدة جوية بالقرب من الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وُقِّعَت صفقات السلاح بعد التصعيد الذي كان في الأسابيع الأخيرة في منطقة الخليج

منحت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، الموافقة المبدئية على بيع أسلحة متطورة لحلفائها في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك الأردن والإمارات والسعودية، جاءهذا بحسب بيان البنتاغون.

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ومن بين الأسلحة التي تضمنتها الصفقة 12 طائرة مقاتلة من طراز F-16 ومعدات إضافية سيتم توفيرها بعد الموافقة النهائية لعمان، في صفقة قيمتها 4.2 مليار دولار.  بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع والتعاون الدفاعي (DSCA) في بيان رسمي الليلة الماضية.

بالنسبة للرياض، قررت وزارة الخارجية الموافقة على بيع محطات متعددة الوظائف لتوزيع المعلومات ذات الحجم المنخفض (MIDS-LVT) والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تبلغ 23.7 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر واشنطن المعدات الإضافية وقطع الغيار لأنظمة الدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 30 مليون دولار.

وتأتي صفقات الأسلحة الجديدة وسط تصعيد في الأسابيع الأخيرة في الخليج، بعد ثلاث هجمات للحوثيين على الإمارات اخرهم اثناء زيارة الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسو.