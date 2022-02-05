المبعوث الأميركي بشأن إيران: لن نرفع كل العقوبات عن إيران وسنعود قريبا لفيينا

قال روبرت مالي، إن "بعض العقوبات المفروضة على طهران سابقاً لا تتعلق بالاتفاق النووي وإنما بسلوكها".

أكد المبعوث الأميركي بشأن إيران، روبرت مالي، اليوم السبت، أن "عودة المفاوضين إلى طاولة التفاوض في فيينا قريبة جدا"، مؤكدا أن "الإدارة الأميركية لا تعتزم رفع كافة العقوبات عن طهران، على الرغم من التفاهم على رفع العديد منها".

وقال روبرت مالي، إن "بعض العقوبات المفروضة على طهران سابقاً لا تتعلق بالاتفاق النووي وإنما بسلوكها"، في إشارة إلى دعم بعض الجماعات في المنطقة. حسب موقع العربية

وتابع روبرت مالي، في مقابلة مع شبكة "أم أس أن بي سي" الأميركية، أن المفاوضين سيعودون إلى فيينا الأسبوع المقبل، دون أن يحدد يوما بعينه، مضيفا "أن هذا يدل على اعتقاد الإدارة الأميركية وبقية المفاوضين أن الاتفاق لم يتحول تماما إلى جثة هامدة بعد".

وفي نفس السياق، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية، الكونغرس أنها علقت بعض العقوبات المفروضة على القطاع المدني في البرنامج النووي الإيراني من أجل تسهيل محادثات فيينا، للسماح للأطراف بالعودة إلى التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية: أن "الغرض من هذه الإعفاءات هو تسهيل المحادثات التي ستساعد في إبرام اتفاق للعودة إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي وتمهيد الطريق لإيران للعودة إلى التزاماتها تجاه الاتفاق النووي". مضيفة "نحن نرکز بالعمل مع شركائنا وحلفائنا لمواجهة النطاق الكامل للتهديدات التي تشكلها إيران". حسب موقع إيرانترنشنال.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عبر حسابه في التويتر: "لم ولن نرفع العقوبات عن ‎إيران حتى تعود طهران إلى التزاماتها النووية". مشددا "لقد فعلنا بالضبط ما فعلته الإدارة السابقة، ما يعني أننا سمحنا لشركائنا الدوليين بمعالجة المخاطر المتزايدة المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية في إيران".

يشار أنه بموجب هذه الإعفاءات، يمكن للدول والشركات الأجنبية التي تعاونت مع البرنامج النووي الإيراني من خلال الاتفاق النووي في المجال المدني، استئناف أنشطتها.

ويذكر أن الولايات المتحدة، فضلا عن دبلوماسيين غربيين مشاركين في المفاوضات التي انطلقت بجولتها الثامنة في ديسمبر/كانون الأوَّل الماضي (2021)، كانوا حذروا طهران مرارا من نفاد الوقت، كما أكدوا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب عام 2018.