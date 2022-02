وزارة الدفاع الاماراتية تعلن بدء تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك مع فرنسا

أكدت وزارة الدفاع الاماراتية، أمس الجمعة، بدء تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك مع فرنسا، وذلك لمواجهة الهجمات التي بدأ الحوثيون اليمنيون شنّها منذ الشهر الماضي.

وذكرت الوزارة الإماراتية في تغريدة لها عبر حسابها بـ"تويتر" أن قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صالح العامري، زار اليوم قيادة أركان القوات المسلحة الفرنسية في باريس"، موضحة أنه "التقى قائد العمليات المشتركة الفرنسية اللواء فيليب سنجارا، ومدير إدارة التعاون الدولي اللواء لوران ماربوف، حيث بحث تفعيل مجالات التعاون والدفاع المشترك"، حسب ما أفاد به موقع الخليج أون لاين.