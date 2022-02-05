وزارة الدفاع الاماراتية تعلن بدء تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك مع فرنسا

أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، إن باريس ستساعد الإمارات حليفتها الرئيسية على ضمان أمن مجالها الجوي

أكدت وزارة الدفاع الاماراتية، أمس الجمعة، بدء تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك مع فرنسا، وذلك لمواجهة الهجمات التي بدأ الحوثيون اليمنيون شنّها منذ الشهر الماضي.

وذكرت الوزارة الإماراتية في تغريدة لها عبر حسابها بـ"تويتر" أن قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صالح العامري، زار اليوم قيادة أركان القوات المسلحة الفرنسية في باريس"، موضحة أنه "التقى قائد العمليات المشتركة الفرنسية اللواء فيليب سنجارا، ومدير إدارة التعاون الدولي اللواء لوران ماربوف، حيث بحث تفعيل مجالات التعاون والدفاع المشترك"، حسب ما أفاد به موقع الخليج أون لاين.

https://twitter.com/i/web/status/1489622045071663108 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن جانب آخر، أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أن "باريس ستساعد الإمارات حليفتها الرئيسية على ضمان أمن مجالها الجوي في مواجهة هجمات الحوثيين"، مشيرة إلى أن "الإمارات تعرضت لهجمات خطيرة، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وأن الخطوة الفرنسية تأتي لإظهار التضامن معها".

وأضافت الوزيرة الفرنسية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" : "قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري، لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي اقتحام"، مؤكدة أن "طائرات الرافال المقاتلة منخرطة جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة الإماراتية في مهام المراقبة والكشف والاعتراض إذا لزم الأمر".

وكان الجانبان قد وقعا عدداً من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية، إلى جانب صفقات شراء مقاتلات من طراز "رافال" الفرنسية، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي، مطلع ديسمبر/كانون الأوَّل الماضي.

يشار إلى أن الدعم الفرنسي يأتي بعد إرسال الولايات المتحدة هذا الأسبوع مدمرة بحرية مسلحة بصواريخ موجهة وطائرات مقاتلة لدعم قدرات أبوظبي على صد هجمات الجماعات اليمنية.

ويذكر أنه شن الحوثيون عدة هجمات، خلال يناير/كانون الثاني، على العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وهددت بقصف مزيد من الأهداف الحيوية، بما في ذلك معرض "إكسبو دبي 2020"، ما لم توقف الإمارات عدوانها على اليمنيين.