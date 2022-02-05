الجيش البولندي يؤكد وصول التعزيزات الأميركية العسكرية الأولى إلى البلاد

قال الناطق باسم الجيش البولندي، أن "الجزء الأكبر من الكتيبة الأميركية وقوامها 1700 جندي ستصل قريبا"

أكد الناطق باسم الجيش البولندي، الميجور برجنيسلاف ليتشينسكي، اليوم السبت، أنه "قد بدأ نقل التعزيزات الأميركية إلى بولندا في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر الروسي-ألأوكراني"، مضيفا "وصلت طلائع الجنود إلى مطار يسيونكا في جنوب شرق البلاد".

وقال الناطق باسم الجيش البولندي، أن "الجزء الأكبر من الكتيبة الأميركية وقوامها 1700 جندي ستصل قريبا"، مؤكدا أن "الاستعدادات اللوجستية بدأت منذ الأسبوع الماضي"، فيما حطت اليوم السبت طائرة على متنها جنود من الفرقة الأميركية 82 المحمولة جوا في يسيونكا.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت الأربعاء الماضي، إرسال 3 آلاف جندي أميركي إضافي إلى أوروبا الشرقية للدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي "من أي اعتداء" وسط محاولات دبلوماسية لإقناع موسكو بسحب قواتها المحتشدة على حدود أوكرانيا.

يشار إلى أن القوات الأميركية الجديدة، تضاف إلى 8500 جندي وضعهم الرئيس الأمريكي جو بايدن في حال تأهب نهاية يناير/كانون الثاني ليتم نشرهم في قوة الرد السريع التابعة للحلف الأطلسي إذا لزم الأمر.

ويذكر أن الغرب يتهم موسكو منذ نهاية عام 2021 بحشد آلاف الجنود على حدود أوكرانيا تمهيدا لغزو محتمل وهو ما تنفيه روسيا، مؤكدة أنها تسعى فقط لضمان أمنها.