تقرير: اسرائيل ستعلق رحلاتها الجوية إلى الإمارات لبضعة أيام

لتعليق الرحلات الجوية بين اسرائيل والإمارات لبضعة أيام بسبب مشاكل تتعلق بالتنسيق الأمني

هنالك احتمال كبير لتعليق الرحلات الجوية بين اسرائيل والإمارات لبضعة أيام ابتداءً من الأسبوع المقبل بسبب مشاكل تتعلق بالتنسيق الأمني​​، جاء هذا بحسب تقرير نشر في موقع "باسبورت نيوز".

وبحسب التقرير، تأخرت بعض الرحلات الجوية في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل فنية تتعلق بتنسيق تسجيل الشركات الإسرائيلية وقضايا أمنية اخرى. وذكر التقرير أنه بحلول نهاية الأسبوعالجاري، سيتم إخطار شركات الطيران الإسرائيلية بأنه يتعين عليها الاستعداد لاحتمال إيقاف الرحلات الجوية لبضعة أيام.

أفاد الموقع أنه في 12 يناير، أقلعت رحلة لشركة "العال" من دبي إلى إسرائيل متأخرة حوالي ساعتين بسبب الخلافات الفنية المتعلقة بتسجيل الشركة. كما تأخرت طائرة لشركة "يسرائير" في أواخر الشهر الماضي بسبب مشكلة مماثلة.

وبحسب التقرير، جرت في الأسابيع الأخيرة محادثات بين ممثلين عن شركات الطيران الإسرائيلية وأعضاء في هيئة الطيران المدني ومسؤولين في الإمارات العربية المتحدة بهدف إنهاء النزاع. وأضاف الموقع أن المسؤولين الحكوميين مطلعون أيضًا على تفاصيل القضية ، لكن في الوقت الحالي ليس من الواضح ما الذي سيحدث للرحلات المخطط لها الأسبوع المقبل.