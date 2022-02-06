خبير فرنسي: التصريحات الأمريكية حول "الفيديو الروسي المفبرك" دعاية في أسوأ حالاتها

هذه التصريحات تعد تذكيرا مؤلما بخطاب كولن باول في الأمم المتحدة حول أسلحة الدمار الشامل في العراق

أطلق رئيس مركز "معهد الحريات" بفرنسا شارل غاف تصريحات تنقض من الأساس الموقف الأمريكي من روسيا ولا سيما الردود والتصريحات التي لجأت الولايات المتحدة الى إطلاقها تباعاً فيما صورته على أنه نية لغزو أوكرانيا، على ما أفاد موقع روسيا اليوم. وتوقف شارل غاف بشكل خاص عند التصريح الأمريكي حول فبركة روسيا شريط فيديو مسجل حول أوكرانيا ووصفه على أنه "دعاية في أسوأ حالاتها".

وأضاف أن "هذه التصريحات التي تم الإدلاء بها بدون تقديم أي أدلة، بحجة "حماية مصادرهم"، تعد تذكيرا مؤلما بخطاب كولن باول في الأمم المتحدة حول أسلحة الدمار الشامل في العراق".

وكانت السلطات الأمريكية قد تحدثت عن تحضير روسيا لشريط يوثق هجوما مفبركا ليستخدم كذريعة لغزو أوكرانيا بشكل واسع، على ما نقلت صحيفة واشنطن الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين "إن لديهم أدلة على أن روسيا جهزت خطة وافق عليها مسؤولون كبار في موسكو، لخلق ذريعة لغزو أوكرانيا من خلال شن هجوم زائف يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات مزعومة في شرق أوكرانيا الانفصالي الموالي لموسكو وقد تمتد إلى داخل روسيا".