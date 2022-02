تضامن دولي وحزن كبير بعد وفاة الطفل المغربي ريان

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس السبت، تعازيه إلى عائلة الطفل ريان، بعد العثور عليه ميتا

أثار نبأ وفاة الطفل ريان البالغ من العمر خمس سنوات حزن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما من العرب، الذين ظلوا على مدى 5 أيام يتابعون عملية إنقاذه آملين في نجاته من البئر الذي سقط فيه بمدينة شفشاون بالمغرب، والذي يزيد عمقه على 30 مترا.

وتعالت الأصوات في المغرب بعد هذه الحادثة المأساوية، تطالب بردم أو إغلاق الآبار المفتوحة، تفاديا لوقوع ضحايا جدد، حيث يتزايد الخطر مع توالي سنوات الجفاف ولجوء الناس إلى حفر مزيد من الآبار، إذ تُترك الآبار المحفورة في حال عدم وجود الماء على حالها، حسب موقع هسبريس المغربي.

وفي هذا السياق، بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس السبت، تعازيه إلى عائلة الطفل ريان، بعد العثور عليه ميتا داخل البئر الذي سقط فيه، حيث قال في تغريدة له: “باسمي واسم حكومة إسرائيل وشعبها، أبعث بخالص تعازينا لأهل الطفل المرحوم ريان والشعب المغربي وجلالة الملك محمد السادس أطال الله عمره. رحم الله هذا الطفل البريء وأسكنه فسيح جناته. ستكون هذه آخر مآسيكم، بإذن الله”

https://twitter.com/i/web/status/1490091879572152323 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن جانب آخر، نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، تدوينة على "فيسبوك"، علق فيها على خبر وفاة الطفل المغربي ريان، وكتب ماكرون باللغتين العربية والفرنسية: "هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي إننا نشاركهم حزنهم".

https://www.facebook.com/EmmanuelMacron/posts/50066110808247 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

و من جانبه، أشاد البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأحد، بجهود المغاربة لإنقاذ الطفل ريان وقال ضمن خطابه عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، إنه “حزين لأن جهود السلطات المغربية لم تفلح في إنقاذ الطفل ريان”. مضيفا “ومع ذلك، تظل لحظات محاولة إنقاذ الطفل ريان جميلة، حيث احتشد الشعب المغربي قاطبة من أجل إنقاذه في عملية نالت اهتمام العالم كله”، مشيرا “اعتدنا على سماع ورؤية الكثير من الحوادث والأشياء والأخبار القبيحة عبر وسائل الإعلام، لكن كان جميلا أن نرى كيف تشبث المغاربة ببعضهم البعض لإنقاذ ريان”.

و قدم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الطفل المغربي ريان.

وفي مصر، نعى الأزهر الشريف، الطفل المغربي ريان، حيث تقدم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة لوالدي "ريان"، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشرت وكالة شهاب للأنباء فيديو لمجموعة من الفلسطينيين يؤدون صلاة الغائب في المسجد الأقصى على روح الطفل المغربي ريان.

https://twitter.com/i/web/status/1490240358822862849 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وعلى هامش التضامن العربي والدولي، مع قصة الطفل المغربي، برز بشكل خاص، التعاطف الشعبي الجزائري، حتى قيل إن ريان "أطفأ نار الفتنة" بين الشعبين التي أثارتها الخلافات السياسية والتنافس الرياضي، التي سادت خصوصا بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها بشكل أحادي مع جارتها المغرب.

وتقاسم الهداف الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز، حزن المغاربة برحيل ريان حيث نشر عبر خاصية "ستوري" على فيسبوك صورة البطل الصغير، معلقا باللغة الفرنسية :"رحمه الله وأسكنه فسيح جناته". كما شكر اللاعب طاقم الإنقاذ معلقا: "لن نشكركم أبدا كما تستحقون". حسب موقع سكاي نيوز عربية.

ومن جهتها كتبت المغنية السورية أصالة نصري على حسابها بموقع "تويتر: عن الفرحة التي لم تكتمل بعد إخراج ريان من البئر، وقدمت تعازيها لعائلة الطفل والشعب المغربي.

https://twitter.com/i/web/status/1490077927756730374 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن جانبه عبر اللاعب المغربي أشرف حكيمي عن اكتوائه من فقدان الصغير ريان بنشر صورته والابتسامة تعلو محياه، إلى جانب تعليق "إنا لله وإنا إليه راجعون."

https://www.facebook.com/AchrafHakimi2/posts/510871983735245 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

كما تحسرت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، التي نشرت صورة للطفل ريان مرفوقة بعبارة: "إنا على فراقك لمحزونون." وكُتب على الصورة المرافقة: "للأسف الديوان الملكي والحكومة المغربية يؤكدان وفاة ريان."

كما نشرت المطربة الإماراتية أحلام، هي الأخرى صورة الطفل ريان مبتسما، وغردت : "من باطن الأرض إلى عنان السماء، اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة."

من جانبها نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد تدوينة حزينة في "إنستغرام" كتبت فيها: "رحمك الله. كان لدي أمل كبير في بقائك، لكنك تركتنا وتركت لنا درسا عظيما.. أيقضت فينا إنسانيتنا، وأدركنا أن العالم بأسره يستطيع أن تتحرك مشاعره، وتهتز قلوبه لمحنة طفل.. عزائي الكبير للأسرة المكلومة.. حزينة جدا."

يشار أنه لم يعلن بعد عن موعد الجنازة التي يفترض أن تتم في أقرب وقت بعد الوفاة بحسب التقاليد الإسلامية، لكن من المحتمل أن يخضع جثمان الطفل إلى تشريح طبي، وفق فرانس برس.