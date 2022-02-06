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  • القائد العام لشرطة إسرائيل كوبي شبتاي يصل إلى الإمارات في زيارة تاريخية اولى

القائد العام لشرطة إسرائيل كوبي شبتاي يصل إلى الإمارات في زيارة تاريخية اولى

i24news

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وزير الامن الداخلي الاسرائيلي عومر بارليف وقائد الشرطة الاسرائيلية كوبي شبتاي
Olivier Fitoussi/Flash90وزير الامن الداخلي الاسرائيلي عومر بارليف وقائد الشرطة الاسرائيلية كوبي شبتاي

شبتاي يعيّن ممثلاً للشرطة الإسرائيلية في الإمارات العربية المتحدة

وصل القائد العام للشرطة الاسرائيلية يعقوب شبتاي إلى أبوظبي اليوم في زيارة تاريخية هي الأولى لقائد شرطة إسرائيل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وخلال زيارته، سيلتقي شبتاي مع كبار المسؤولين في وزارة الداخلية بالإمارة، ومنهم قائد الشرطة العام لأبو ظبي وقائد الشرطة العام لإمارة دبي، وغيرهم من كبار المسؤولين.

ستستمر الزيارة، التي تم تنسيقها من قبل وحدة العلاقات الخارجية في الشرطة الإسرائيلية، عدة أيام، وتتمثل أهدافها في إقامة علاقة مهنية بين شرطة البلدين، وفتح قناة رسمية للخطاب حول تحديات الجريمة في البلدين وتأسيس التعاون المهني بين الشرطة.

في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، قرر القائد العام شبتاي تعيين ممثل لشرطة إسرائيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيجلس في السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي، وكجزء من دورهِ سيُنسّق أنشطة الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا والشرق الأوسط.