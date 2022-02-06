ماهي الأسلحة التي تشملها صفقه الاسلحة التي ابرمها الاردن مع الولايات المتحدة؟

الصفقة تشمل أسلحة عديدة ومتطورة من ابرزها طائرات مقاتلة من طراز "اف 16"

ستحصل المملكة الاردنية الهاشمية على أسلحة من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بهدف تعزيز قدراتها العسكرية في اطار محاربة داعش والتعاون الأمني في الشرق الأوسط. وكانت وزارة الخارجية الامريكية أعلنت رسميا الجمعة عن المصادقة على الصفقة والتي بلغت قيمتها 4.12 مليار دولار وتشمل طائرات حربية، قنابل دقيقة وأنظمة عسكرية متطورة أخرى.

وبحسب النشر في موقع "ماكو" فان الجزء الاساسي من الصفقة يشمل 16 مقاتلة حربية من طراز F-16V، اربعة مع مقعدين وبالباقي مع مقعد واحد. الحديث يدور عن الطراز الأكثر تقدما للمقاتلة الشهيرة. الطراز "فايبر" من هذه المقاتلة الحربية يمتلك رادار محسن ومستشعرات للكشف عن العدو والاغلاق السريع. اضافة الى ذلك فان جسم الطائرة يخضع لتعزيزات التي تطيل عمر الطائرة 50 بالمئة أكثر عن النماذج السابقة.

اضافة لذلك هناك اضافات برامج لحواسيب الطائرة والتي لا تضيف الشركة المصنعة معلومات عنها، باستثناء انها تحسن قدرات الطائرة بمجالات مختلفه بما يشمل رحلات أوفر، دقة عالية لأنظمة التسلح ومساعدة قائدة الطائرة خلال مهمته، من خلال تقليل العبء وإدارة المعلومات بمساعدة أنظمة الكمبيوتر.

اضافة الى الطائرات الحربية تشمل الصفقة 6 "بودات" أهداف من طراز AN/AAQ-33، والبود pod يساعد قائد الطائرة بالعثور على الأهداف وتوجيه الذخيرة نحوهم. كما سيحصل الاردنيون على 21 مدفع جديد من طراز فولكان للطائرات الحربية، وقضبان اطلاق صواريخ جو-جو، 100 مجموعة للقنابل التي تزن طنا وأكثر ومجموعات أخرى تزن نصف طن. اضافة لذلك سيحصلون على مئات القنابل بمثل هذه الاوزان والتي ستتحول الى قنابل ذكية بمساعدة مجموعة JDAM التي سيحصلون عليها من الامريكيين.

ويمتلك سلاح الجو الاردني قدرات عالية ويعتبر مركبا ٍأساسيا بالتعاونات الامنية في الشرق الاوسط، وللأردن تعاونات واسعة مع الامريكيين والبريطانيين الذين ينشطون في المنطقة، وايضا مع السعودية ودولة الامارات.ويسعى سلاح الجو الاردني لتطوير قدراته العسكرية من خلال شراء المقاتلة F-16 من الطراز الأكثر تطورا.