هذه هي المكالمة الهاتفية الثانية بين بينيت وبايدن منذ توليه منصب رئيس الوزراء

تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت الليلة (الأحد) مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. ناقش الاثنان التوترات المتزايدة في أوروبا الشرقية والتدابير المتخذة لكبح برنامج إيران النووي. كما هنأ بينيت بايدن على اغتيال زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، ودعاه لزيارة إسرائيل.

هذه هي المكالمة الهاتفية الثانية بين بينيت وبايدن منذ توليه منصب رئيس الوزراء.

وعقب اغتيال رئيس تنظيم الدولة، قال بينيت إن "العالم أصبح مكانا أكثر أمنا بفضل العمل الشجاع للقوات الأمريكية". كما شكر رئيس الوزراء الرئيس على دعمه الثابت لإسرائيل كما شكر إدارة الولايات المتحدة بأكملها، مؤكدًا على المساعدة الأمريكية في تمويل القبة الحديدية.

منذ حوالي شهرين، ورد في موقع 13 الاسرائيلي أن البيت الأبيض لم يستجب لطلبات بينيت للتحدث مع بايدن. وكان رئيس الوزراء معنيا بعقد الدعوة وإثارة موضوع المحادثات النووية.

وأوضح مصدر مقرب من رئيس الوزراء أن الأمر طرح خلال لقاء سياسي مع مسؤولين أميركيين. لم يتم تحويل أي طلب رسمي من مكتب رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض، وبالتالي لم يكن هناك أيضًا رفض.