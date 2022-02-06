الولايات المتحدة: لا نهدف لخوض حرب في أوكرانيا ضد روسيا

بايدن"يؤكد بوضوح على مدى عدة أشهر أن الولايات المتحدة لا ترسل قوات من أجل بدء حرب او قتال"

أكدت الولايات المتحدة أن الهدف بإرسالها قوات إلى أوروبا، لا يكمن في "بدء حرب أو القتال في حرب" ضد روسيا في الأراضي الأوكرانية، جاء هذا بحسب ما قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان، في حديث لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد.

واضاف سالفيان: "إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يؤكد بوضوح على مدى عدة أشهر أن الولايات المتحدة لا ترسل قوات من أجل بدء حرب أو القتال في حرب ضد روسيا في أوكرانيا، واننا أرسلنا قوات إلى أوروبا للدفاع عن أراضي دول الناتو. لدينا تعهد مقدس ضمن البند الـ5 لحماية حلفائنا في الناتو وأخذنا على عاتقنا هذا التعهد أمامه وسنلتزم به".

وبحسب وكالة الأنباء الروسيّة "سبوتنيك" اعتبر ساليفان في الوقت ذاته أن "تصعيدا عسكريا واجتياحا لأوكرانيا قد يحصل في أي وقت"، قائلا: "نعتقد أن الروس نشروا إمكانات لشن عملية عسكرية كبرى في أوكرانيا، وكنا نعمل جاهدين لتحضير رد".

وشددت الرئاسة الأوكرانية على أن فرص وضع حد للتوتر المتصاعد مع روسيا عبر الدبلوماسية تبقى أكبر من فرص حصول هجوم.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.