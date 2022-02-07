الرئيس الأمريكي: يتطلع لزيارة إسرائيل هذا العام ويؤكد دعمه الكامل لتجديد نظام القبة الحديدية

بايدن يؤكد دعمه" الثابت لأمن إسرائيل وحرية عمله" ودعمه "الكامل لتجديد نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي".

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، أنه "يتطلع إلى زيارة إسرائيل في وقت لاحق هذا العام، (دون تحديد موعد) مؤكدا على "دعمه الثابت لأمن إسرائيل وحرية عمله" ودعمه "الكامل لتجديد نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي".

وأضاف البيت الأبيض، "أن الرئيس الأمريكي شكر رئيس الوزراء على دعوته لزيارة إسرائيل خلال مكالمة هاتفية"، مشيرا أنه "ناقش القادة الأمن المشترك والتحديات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلائها". مؤكدا أنهم اتفقوا على أن تظل فرقهم في تشاور وثيق، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية

وأشار البيت الأبيض في بيان له، أن الطرفان ناقشا "العملية الأمريكية الأخيرة ضد زعيم داعش في شمال غرب سوريا ، والالتزام الأمريكي المستمر بحماية والدفاع عن شركائها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط" كما كان موضوع النقاش الآخر هو التوتر على طول الحدود الروسية الأوكرانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد أجرى مكالة هاتفية ليلة الأحد المنصرم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. ناقشا خلالها "التوترات المتزايدة في أوروبا الشرقية والتدابير المتخذة لكبح برنامج إيران النووي". كما هنأ بينيت بايدن على اغتيال زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، ودعاه لزيارة إسرائيل.وهذه هي المكالمة الهاتفية الثانية بين بينيت وبايدن منذ توليه منصب رئيس الوزراء.