الرئيسان الروسي والفرنسي يجريان محادثات في الكرملين حول "الضمانات الأمنية" والوضع في أوكرانيا

أضاف بيسكوف، أن هذا اللقاء يأتي بعد سلسة من الاتصالات الهاتفية بين الزعيمين،

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول الضمانات الأمنية والوضع في أوكرانيا"و"استعداد بوتين توضيح قلق موسكو وموقفها مما ورد في الرد الذي تلقته من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي"

وأضاف بيسكوف، أن هذا اللقاء يأتي بعد سلسة من الاتصالات الهاتفية بين الزعيمين، مؤكدا "استعداد بوتين لمواصلة بحث المسائل التي تم التطرق إليها خلال الاتصالات الهاتفية الأخيرة، وكذلك توضيح قلق موسكو وموقفها مما ورد في الرد الذي تلقته من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحاتها بخصوص الضمانات الأمنية، حسب وكالة تاس الروسية"

وكان ماكرون تحدث أمس الأحد مع الرئيس الأمريكي هاتفيا، وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال الذي استمر 40 دقيقة جزء من "منطق التنسيق" قبل زيارة الرئيس الفرنسي إلى موسكو ثم توجهه غدا الثلاثاء إلى كييف حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي نفس السياق، أجرى ماكرون محادثات أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وزعماء دول البلطيق الثلاث، الرئيس الليتواني جيتانا نوسيدا ورئيسي وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز وإستونيا كاجا كالاس، خلال عطلة نهاية الأسبوع،

وتأتي هذه الجهود الدبلوماسية الأوروبية وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا، حيث قدرت الاستخبارات الأمريكية أن روسيا بات لديها فعليا 70 بالمئة من القوة اللازمة لتنفيذ غزو واسع النطاق لأوكرانيا ويمكن أن تكون لديها القدرة الكافية، أي 150 ألف جندي، لتنفيذ هجوم خلال أسبوعين.

يشار إلى أن الرئيس الروسي كان قد قال وفي وقت سابق، إن الرد الذي تلقته موسكو من واشنطن وحلف شمال الأطلسي تجاهل المطالب الأساسية التي اقترحتها موسكو بخصوص الضمانات الأمنية.

ويذكر أن الغربيون يتهمون موسكو بحشد عشرات آلاف القوات على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه روسيا التي تشدد في المقابل على أنها لا تسعى سوى إلى ضمان أمنها.