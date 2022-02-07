بسبب المخاوف من حرب اوكرانية روسية: الولايات المتحدة تلغي تدريبا مشتركا مع إسرائيل

التدريب العسكري الذي الغي يشير الى المخاوف الامريكية المتزايد من غزو روسي محتمل لاوكرانيا

الغت الولايات المتحدة تدريبا عسكريا مشتركا مع اسرائيل والذي يقام كل عامين وكان من المخطط اجراءه في شهر آذار/مارس القادم وذلك بسبب التوتر في اوروبا الشرقية والمخاوف من غزو روسي لاوكرانيا، وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "التدريب الدولي JUNIPER COBRA ، المشترك بين الجيش الاسرائيلي والجيش الامريكي والذي كان من المخطط اجراءه خلال شهر آذار/مارس القادم، تم تأجيله بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات وسيقام بموعد آخر سيتم الاعلان عنه لاحقا".

وذكرت القناة الاسرائيلية (12) أنه تم تأجيل التدريب الذي كان يهدف بشكل أساسي الى تدريب أنظمة الدفاع الجوي للجيش الامريكي والاسرائيلي، الى موعد غير معروف، ويمكن النشر ان السبب هو أن جميع البطاريات الدفاعية الجوية للولايات المتحدة منشورة في كافة أنحاء اوروبا وهي بحالة تأهب عملياتي.

واضافت القناة (12) بأن الغاء التدريب بالوقت الحالي يمكن أن يبعث رسائل واضحة وحاسمة بشأن مخاوف الولايات المتحدة من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة يشارك بها الجيش الروسي. ويشار الى انه في الايام الاخيرة وصل الاف الجنود الامريكيين الى دول حلف الناتو في اوروبا بسبب المخاوف الامريكية من حرب محتملة والرغبة بممارسة ضغوطات على موسكو.

بالاضافة الى الاهمية العظمى الواسعة بشأن حرب ممكنه في اوروبا- هناك رسالة واضح حول اسرائيل وتدخل واشنطن بما يحدث في الشرق الاوسط. التدريب الذي تم تأجيله يهدف الى تدريب الانظمة الدفاعية الجوية للجيش الاسرائيلي على مواجهة محتملة مع ايران او حزب الله، ويستعد الجيش الاسرائيلي الى سيناريو يقدم فيه الجيش الامريكي مساعدة لانه لا يوجد بطاريات كفاية يمكنها مواجهة حوادث اطلاق نار واسعة.