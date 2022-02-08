ألمانيا ترفض وقف مشروع خط الأنابيب نورد 2 على وقع غزو أوكرانيا

"نورد ستريم 2" الذي سيورد الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق سيسمح لبرلين بشراء الطاقة الرخيصة

بالرغم من الآمال بالتوصل الى جبهة أوروبية موحدة أمام روسيا التي تحدت الغرب بضمانات أمنية مقابل نزع فتيل الأزمة بينها وبين اوكرانيا، إلا أن هذه الآمال تبددت أمام إختلاف المواقف بين رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس المتواجد في واشنطن.

وبرز الخلاف، أمام الملأ خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في نهاية اللقاء الثنائي أمس الإثنين حيث صرح بايدن أن الغزو الروسي سيضع حدًا لمشروع خط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي من المفترض أن ينقل الغاز الطبيعي للتدفئة من روسيا الى ألمانياK في حين رفض شولتس الألماني التطرق الى هذا الموضوع رافضًا بذلك التأكيد على موقف بايدن في إشارة واضحة الى الاختلاف في وجهات النظر وبالتالي عدم الوقوف في خندق واحد أمام روسيا.

وأشارت صحيفة يسرائيل هيوم الى أن شولتس اكتفى ببيان عام للغاية قال فيه: "أقول لأصدقائنا الأمريكيين، نحن متحدون. سنعمل معًا ونتخذ جميع الخطوات اللازمة معًا". من المتوقع أن ينقل خط أنابيب "نورد ستريم 2" الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق ويسمح لبرلين بشراء الطاقة الرخيصة، وبالتالي تجنب الحاجة إلى رفع أسعار التدفئة في الشتاء، وهي خطوة لا تحظى بشعبية كبيرة بين مؤيدي حكومة يسار الوسط الجديدة في الدولة.