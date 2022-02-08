الرئيس الأمريكي السابق أخذ معه رسائل من الزعيم الكوري الشمالي وسجلات رسمية عند مغادرته البيت الأبيض

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ ترامب حين غادر واشنطن قرّر أن يأخذ معه صناديق عدة إلى مقرّ إقامته

أكدت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية، أمس الإِثنين، استردادها 15 صندوقا من السجلات نقلت بشكل غير لائق من البيت الأبيض إلى منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، بينها "رسائل الحب" التي تلقاها ترامب من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال المسؤول عن "إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية" (نارا) في الولايات المتحدة، ديفيد فيريرو، إن الإدارة تلاحق أي سجلات تعلم أنها "أزيلت بشكل غير لائق أو لم يتم نقلها بشكل مناسب إلى حسابات رسمية". مضيفا "أن حفظ السجلات أو نقلها في الوقت المناسب إلى المحفوظات الوطنية مع انتهاء الولاية لا يشك يحتاج الى مثابرة ويقظة. السجلات مهمة".

ومن جانبها، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ ترامب حين غادر واشنطن قرّر أن يأخذ معه صناديق عدة إلى مقرّ إقامته في مارالاغو، مشيرة أنه توجّه مسؤولون من إدارة الارشيف الوطني إلى فلوريدا الشهر الماضي لاسترجاع هذه الصناديق، بما في ذلك رسائل كيم.

وكانت الهيئة قد أشارت الأسبوع الماضي الى أنّ الرئيس السابق كانت لديه عادة تمزيق بعض وثائق العمل، في ممارسة إضافية تتعارض مع القواعد المفروضة قانوناً، موضحة أنّ "مسؤولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض" تمكّنوا من "إعادة لصق" بعض من الأوراق "بواسطة شريط لاصق"، بينما بقيت أوراق أخرى ممزقة.

ومن جهته، قال ترامب لأنصاره في أيلول/سبتمبر 2018 إنّ كيم "كتب لي رسائل جميلة، إنّها رسائل رائعة. لقد وقعنا في الحبّ". كما كان الرئيس الأمريكي السابق قد فشل الشهر الماضي في وقف تسليم وثائق من البيت الأبيض إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث الاعتداء على مبنى الكابيتول عام 2021.

وحاولت فرانس برس الاتصال بمكتب ترامب للحصول على تعليق لكن لم يكن هناك رد فوري.