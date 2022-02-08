اليونسكو تحذر من أزمة في المجال الإبداعي بسبب كورونا

قالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إن "وباء كورونا أدى إلى أزمة غير مسبوقة في قطاع الثقافة"

أكد تقرير لليونسكو، أن عشرة ملايين وظيفة في الصناعات الإبداعية في جميع أنحاء العالم فقدت في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، حيث أن الرقمنة المتزايدة للإنتاج الثقافي تجعل من الصعب على العديد من الفنانين كسب عيشهم.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إن "وباء كورونا أدى إلى أزمة غير مسبوقة في قطاع الثقافة", مؤكدة أنه "في جميع أنحاء العالم، أغلقت المتاحف ودور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية - أماكن الإبداع والمشاركة - أبوابها."

وأضافت أزولاي، "ما كان بالفعل وضعًا محفوفًا بالمخاطر للعديد من الفنانين أصبح غير مستدام ، مما يهدد التنوع الإبداعي".

وأشار تقرير إعادة تشكيل سياسات الإبداع المكون من 328 صفحة، إنه على الرغم من أن المجال الثقافي والإبداعي هو أحد القطاعات الاقتصادية الأسرع نموًا في العالم ، إلا أنه أيضًا أحد أكثر القطاعات ضعفًا والتي يتم تجاهلها من قبل الاستثمار، كما أنه كان الإنفاق الحكومي على الصناعات الإبداعية يتراجع بالفعل في السنوات التي سبقت الوباء، وأدى كوفيد إلى انهيار الدخل والعمالة.

ومن جانبه، قال مساعد المدير العام للثقافة في اليونسكو، إرنستو أوتون، "نحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية بناء بيئة عمل مستدامة وشاملة للمهنيين الثقافيين والفنيين الذين يلعبون دورًا حيويًا للمجتمع في جميع أنحاء العالم".

ودعا تقرير اليونسكو الحكومات إلى جعل حماية العمل للفنانين والمهنيين الثقافيين مماثلة لقوى العمل العامة، كما اقترح حداً أدنى للأجور للعاملين في المجال الثقافي، ومعاشات تقاعدية أفضل ، وأجر مرضي للعاملين لحسابهم الخاص.