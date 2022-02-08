الرئيس الأوكراني: نتوقع عقد قمة مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا قريبا

يتوقع عقد قمة في إطار صيغة النورماندي مع قادة روسيا، فلاديمير بوتين، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، وألمانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع عقد قمة في إطار صيغة النورماندي مع قادة روسيا، فلاديمير بوتين، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، وألمانيا، أولاف شولتس، "في أقرب وقت".

وتأتي التصريحات الأوكرانية غداة لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقى زيلينسكي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وكان ماكرون قد أكد أن الرئيس الورسي أبدى عزمه على احترام "اتفاق مينسك" وتابع "يمكننا إيجاد حلول ملموسة.. الهدوء مطلوب بالأقوال والأفعال بشأن أزمة أوكرانيا".

كما يلتقي ماكرون لاحقا في برلين المستشار الألماني، أولاف شولتس، العائد للتو من واشنطن في إطار سلسلة جهود دبلوماسية أوروبية خلال الأسبوعين الراهن والمقبل.

وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا العام 2014. ومنذ تلك السنة يتواجه انفصاليون مدعومون من موسكو مع الجيش الأوكراني في شرق البلاد.