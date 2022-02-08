الاتفاق النووي: استئناف المحادثات في فيينا لإنقاذ اتفاق إيران النووي

أعضاء وفود الدول المشاركة في المحادثات لم يذكروا ما إذا كانوا قد اقتربوا من حل القضايا المختلفة الشائكة

استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، لإنقاذ اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع الدول الكبرى، بعد توقف استمر عشرة أيام، لكن أعضاء الوفود لم يذكروا ما إذا كانوا قد اقتربوا من حل القضايا المختلفة الشائكة.

وامتنع منسق المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، إنريكي مورا عن التعليق للصحفيين لدى عبوره الطريق بين فندقين يستضيفان المحادثات. وحضر علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين بعد ذلك بساعات.

ويقول أعضاء الوفود إن المحادثات حققت تقدما محدودا منذ استئنافها في نوفمبر تشرين الثاني بعد توقف استمر خمسة أشهر بسبب انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

وتسارعت وتيرة المفاوضات الشهر المنصرم، لكن عددا من القضايا الرئيسية ما زال دون حل. وتقول الدول الغربية إنه لم يبق سوى القليل من الوقت قبل أن يجعل التقدم النووي الإيراني اتفاق 2015، بلا أهمية.

وعادت الوفود المشاركة في المفاوضات إلى دولها قبل عشرة أيام سعيا للحصول على قرارات من قادتها لإحراز تقدم سريع قي المحادثات.

وفي حين استأنف مسؤولون من إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي عملية التفاوض بأكثر من صيغة يوم الثلاثاء، ليس من الواضح بعد ما إذا كانت القرارات السياسية التي عادوا بها من دولهم بعد فترة التوقف ساعدت في إحراز أي تقدم.