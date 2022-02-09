قال الكرملين "برزت مؤشرات إيجابية على أن الحل لأوكرانيا يمكن أن يستند فقط على الالتزام باتفاقيات مينسك"

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن هناك "مؤشرات إيجابية" بشأن تسوية للأزمة الأوكرانية عقب لقاء الرئيسين الفرنسي والأوكراني في كييف، في حين أعلنت أوكرانيا أن المساعي الدبلوماسية الأوروبية الهادفة الى منع غزو روسي تؤتي ثمارها لكن الوضع لا يزل متوترا.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحافيين "برزت مؤشرات إيجابية على أن الحل لأوكرانيا يمكن أن يستند فقط على الالتزام باتفاقيات مينسك" الموقعة في 2015 بين كييف والانفصاليين الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا، مؤكدا "أنه ليس هناك مؤشر من زيلينسكي على أن السلطات الأوكرانية مستعدة "للإسراع" في القيام بما "كان ينبغي على كييف القيام به منذ فترة طويلة". مشيرا أنه "لذا هناك مؤشرات إيجابية، ومؤشرات أقل إيجابية".

ومن جانب آخر، أعلنت أوكرانيا" أن المساعي الدبلوماسية الأوروبية الهادفة الى منع غزو روسي يخشى وقوعه لأراضي الجمهورية السوفياتية السابقة، تؤتي ثمارها لكن الوضع لا يزل متوترا".

وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا للصحافيين بعد محادثات مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن "الوضع لا يزال متوترا لكن تحت السيطرة. الدبلوماسية تستمر في خفض التوترات". مضيفا: "الطريقة التي تستجيب من خلالها العائلة الأوروبية الأكبر لهذه الأزمة، ستحدد مستقبل الأمن الأوروبي وأمن كل دول أوروبية على حدة".

وفي نفس السياق، أكد الرئيس الفرنسي أنه حصل على تأكيد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بعدم حصول تدهور أو تصعيد" في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، غير أن واشنطن تحذر من أن قرار موسكو حشد أكثر من 100 ألف عسكري قرب الحدود الأوكرانية، يعني أن بوتين يفكر جديا في شن هجوم لعكس مسار كييف الموالي للغرب.

يشار إلى أن أوكرانيا تسعى للتقليل من أهمية الحديث عن احتمالات نشوب حرب، لما لذلك من تأثير سلبي على مناخ الاستثمار والمزاج العام في البلد، داعية في نفس الوقت لفرض عقوبات وقائية على روسيا بهدف معاقبتها على دورها في النزاع المستمر منذ ثمانية أعوام في الشرق الانفصالي لأوكرانيا.