إسرائيل سحبت معارضتها عن عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو

وتكمن مصلحة الولايات المتحدة في العودة الى مزاولة دورها من داخل اليونسكو في حاجتها الى كبح جماح النفوذ الصيني

أبلغت إسرائيل الإدارة الأمريكية مؤخرًا أنها ستزيل معارضتها عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، اليونسكو، بحسب ما أفاد مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون موقع واللا الأربعاء. وتكمن أهمية الموقف الإسرائيلي الجديد بتمهيده الطريق للتصويت في الكونجرس الأمريكي على تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لسداد ديون الولايات المتحدة لليونسكو في مقابل عودتها كعضو كامل في المنظمة.

وتكمن مصلحة الولايات المتحدة في العودة الى مزاولة دورها من داخل اليونسكو في حاجتها الى كبح جماح النفوذ الصيني.

هذا وبذلت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي مجهودات جبارة في الأشهر الأخيرة لإقناع أعضاء الكونغرس المريكي بدعم الخطوة وإرسال رسائل مطمئنة إلى إسرائيل بأنها لن تسمح بالتحركات المناهضة لإسرائيل أو التمييز ضد إسرائيل في اليونسكو. حتى لأنها استعانت بوالدها الذي يشغل منصب مستشار ملك المغرب، أندريه أزولاي، المقرب من العديد من كبار المسؤولين في إسرائيل، وكذلك من رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رون لودر، لنقل رسائل إلى الحكومة في القدس.

من جهته أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عن اعتقاده أن الاستجابة لمطلب الولايات المتحدة سيخدم إسرائيل وأقنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه في عهد الرئيسة التنفيذية أزولاي، تحققت تغييرات إيجابية فيما خص اسرائيل. وقال مسؤول إسرائيلي كبير شارك في المناقشات "كان أيضا مهم جدا للأمريكيين وليست نفس اليونسكو". وأكد كذلك مسؤول اسرائيلي رفيع أن "اليونسكو لم يعد ذاك الذي عهدناه في الماضي".

وتحولت اليونسكو الى ساحة حرب بين اسرائيل والفلسطينيين على خلفية سلسلة قرارات معادية لإسرائيل تتعلق معظمها بمسألة القدس. لكن ما دفع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على وقف تحويل المبالغ المخصصة للمنظمة هو القرار بقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في صفوف اليونسكو عام 2011. وكانت النتيجة أن تقلصت المخصصات الأمريكية ب20%. وهدف أوباما بذلك الى ردع المنظمة عن قبول فلسطين كاملة العضوية.

وجرت في الأسابيع الأخيرة محادثات مباشرة بين إسرائيل واليونسكو بخصوص عودة أمريكا إلى المنظمة، وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن إسرائيل تلقت خلال تلك المحادثات ضمانات من اليونسكو بعدم السماح بتكرار تلك المشاهد التي تضع اللوم على اسرائيل باستمرار وتحملها مسؤولية التصعيد تجاه الفلطسينيين. كما سيتم التعاون بين اليونسكو وإسرائيل للإعتراف بموقع يهودي في القدس على أنه موقع تراث عالمي تحميه الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من التفاهمات بين الطرفين، ستدعو إسرائيل المديرة العامة لليونسكو لزيارة القدس، وهو ما ترحب به أزولاي.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق من الشهر الجاري على قانون يسمح للإدارة بدفع الديون لليونسكو والعودة إلى العضوية الكاملة في المنظمة، وينص القانون على أن عودة الأمريكيين إلى اليونسكو ضرورية للحد من النفوذ الصيني. ويتضمن القانون بندًا ينص على أنه إذا تم قبول الفلسطينيين مرة أخرى كأعضاء كاملي العضوية في إحدى منظمات الأمم المتحدة، فستتوقف الولايات المتحدة تلقائيًا عن الدفع لليونسكو.

وينص القانون على أن استئناف المدفوعات الأمريكية لليونسكو يبقى نافذًا حتى نهاية سبتمبر 2025 مع نهاية ولاية أزولاي.