تقرير: بينيت حث بايدن خلال مكالمته الاخيره معه على عدم التوقيع على اتفاق نووي

رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت حاول اقناع الرئيس الامريكي عدم التوقيع على اتفاق مع ايران

افاد موقع "والا" نقلا عن مصدر مطلعه بأن رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت حث الرئيس الامريكي جو بايدن خلال المكالمة الهاتفية بينهما الأحد على عدم العودة الى الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وقال"لن يحدث أي شيئ إن لم توقع مع الايرانيين على اتفاق".

وتعتبر العودة الامريكية الى الاتفاق هي أكبر نقطة خلاف بين ادارة بايدن والحكومة الاسرائيلية او على الأقل جزء منها، ويعتبر بينيت الأكثر تشددا بالموضوع لايراني في الحكومة، بحسب وجهة نظره الوضع الحالي مع غياب اتفاق إفضل من تجديده. لكنه رغم موقفه ضد العودة الى الاتفاق الا انه يتعامل بحذر شديد لعدم تكرار اخطاء نتنياهو، حيث ادى صراع نتنياهو العلني ضد باراك اوباما حول الاتفاق عام 2015 الى ازمة عميقة بين اسرائيل والولايات المتحدة، بينيت يريد الحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس بايدن رغم الخلافات.

وذكر التقرير ان هذا التوجه لبينيت كان بارزا خلال مكالمته الاحد مع بايدن، وقال مسؤولون اسرائيليون وامريكيون ان المكالمة التي استغرقت 30 دقيقة كانت دافئة وودية بشكل حقيقي، وليس فقط شعارات من القاموس الديبلوماسي، وذكروا ان بايدن دمج عدة نكات خلال المحادثة والتي رد عليها بينيت بالمثل، النبرة والاسلوب بين بايدن وبينيت لا تشبه باي شكل من الاشكال المحادثة مع المتوترة بين اوباما ونتناهو. رغم ذلك، الخلافات بين الرئيس الامريكي ورئيس الحكومة كانت واضحة لكلا الطرفين.

وبحسب الموقع فان مسؤولين اسرائيليين وامريكيين مطلعين على فحوى المحادثة قالوا ان بينيت قال لبايدن ان الولايات المتحدة غير ملزمة بالعودة الى الاتفاق النووي، وشدد على ان فشل المباحثات وعدم التوصل الى اتفاق ليس بالضرورة يعني تصعيدا بالبرنامج النووي الايراني أو حربا اقليمية مثلما يدعي بعض المسؤولين في ادارة بايدن.

من جانبه أوضح بايدن انه لا زال لا يعرف ان كان سيتم التوصل الى صفقة مع الايرانيين في فيينا، مسؤولون امريكيون قالوا إن بايدن شدد على ان الولايات المتحدة لن تتنازل عن خطوطها الحمراء بشأن القيود التي يجب على الايرانيين تنفيذها بكل ما يخص البرنامج النووي.

أحد ابرز ادعاءات بينيت في المحادثة ما بايدن كان ان الايرانيين سيحصلون من خلال الاتفاق أكثر بكثير مما سيقدمونه ، والربح بالنسبة للولايات المتحدة وباقي الدول الغظمي بشأن تقييد البرنامج النووي الايراني لن يكون كبيرا كفاية. وأشار مسؤولون اسرائيليون الى ان بينيت قال انه مقابل تجديد القيود على البرنامج النووي من 3 حتى 5 سنوات الايرانيون سيحصلون على مليارات الدولارات التي برأيه ستذهب مباشرة لتعزيز قوتها العسكرية وحملتها لتخريب المنطقة.

ويعتقد بينيت ان الاتفاق النووي الجديد بين الولايات المتحدة وايران هو ليس امر منتهي، وهذا ايضا احد الاسباب التي دفعت مستشار الامن القومي ايال حولتا الى زيارة الولايات المتحدة واجراء محادثات مع نظيره جايك سوليفان في البيت الابيض، واجتمع حولتا خلال زيارته مع رئيس جهاز المخابرات الامريكية "سي اي ايه" بيل برانس ونائبة وزير الخارجية الامريكية في محاولة قدر المستطاع التأثير على الموقف الامريكي وتنسيق مواقف في حال فشل المفاوضات في فيينا.