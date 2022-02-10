سموتريش يرد على رفض منظمة يهودية بريطانية زيارته للمملكة المتحدة

النائب سموتريش يجري زيارة الى بريطانيا وفرنسا لحشد دعم ضد الاصلاحات الدينية للحكومة الحالية

رد عضو الكنيست اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريش (الصهيونية الدينية) صباح اليوم خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" على هجوم المنظمة التي تمثل يهود بريطانيا ضده، حيث قالوا انه غير مرحب به في بريطانيا، وقال "يوجد هنا شؤون سياسية داخلية، منظمات مخضرمة استولى عليها اليسار التقدمي".

واضاف سموتريش "لقد استقبلب بعناق وحب كبير، بحسب كمية الدعوات كان يمكنني ان ابقى هنا اسبوعا -اسبوعين، هذه مجموعة صغيرة مسيطرة وتعمل على الاسكات، كنت مستعدا ان اجتمع معهم بكل سرور، انا احبهم على اي حال".

ايضا حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو رد على المنظمة وقال :"نحن نرفض تماما التغريدة الفاضحة والمخزية التي نشرتها منظمة يهود بريطانيا ضد بتسلئيل سموتريش، بذلك هم يستبعدون جمهورا كبيرة من محبي شعب وارض اسرائيل، والذين يمثلهم بأمانة بتسلئيل سموتريش والصهيونية الدينية".

وتابع "من الواضح ان هذه المنظمة لن تتعامل بهذه الطريقة مع اعضاء ما بعد الصهيونية من اليسار والذين ينفون وجود اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي".

ويشار الى ان "منظمة مجلس النواب اليهود البريطانيين" والتي تعتبرا لمنظمة الجامعة ليهود المملكة المتحدة الرئيسية هاجمت امس عضو الكنيست سموتريش مع وصوله الى بريطانيا وأعلنت انه ولا ممثل من جانبها سيجتمع معه وقالوا في تغريدة بالعبرية"نحن نرفض آلاراء المشوهة والايدلوجية التي تثير الكراهية لبتسلئيل سموتريش، ونطالب كافة اعضاء الجالية اليهودية البريطانية لاظهار الباب له, عد الى الطائرة بتسلئيل، وسيبقى في الذاكرة عارًا إلى الأبد ،انت غير مرغوب بك هنا".

ويجري سموتريش حاليا جولة في الجاليات اليهودية في بريطانيا وفرنسا لحشد المعارضة ضد خطة الحكومة الاسرائيلية لاصلاحات رئيسية في الخدمات الدينية اليهودية التي تسيطر عليها الدولة.