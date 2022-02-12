صحيفة: الرئيس الأمريكي حدد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

أَضافت الصحيفة بأن محاوري بايدن شككوا بمعطيات المخابرات الأمريكية.

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد موعد "غزو" روسيا لأوكرانيا في 16 فبراير /شباط الجاري، فيما اختلف الزعماء الأوروبيون مع بايدن، في تقدير توقيت وحتمية التصعيد.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تحددها، أن الرئيس الأمريكي حدد في مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو والذي استمر ساعة، أ٫ يوم 16 فبرايرشباط كموعد للهجوم الروسي، مشيرة أن أحد المسؤولين الأوروبيين شدد على أن الاتحاد الأوروبي "لن يبتلع" مثل هذه الأشياء، حسب موقع RT بالعربي.

وأَضافت الصحيفة بأن محاوري بايدن شككوا بمعطيات المخابرات الأمريكية. وقالت: "أشار الأوروبيون إلى أن لديهم معلومات مغايرة. وقال مسؤول بريطاني إنه لديهم تفسيرات مغايرة للمعلومات الاستخبارية المتعلقة بيوم 16 فبراير".

وفي نفس السياق، أشارت وكالة بلومبرغ الأمريكية، التي سبق أن أبلغت عن طريق الخطأ عن بدء عملية "غزو" روسيا لأوكرانيا، إلى أن "الهجوم" سيحدث في يوم 15 فبراير/شباط، فيما تؤكد روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تنوي مهاجمة أوكرانيا.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت في السياق ذاته أمس الجمعة، أن "هستيريا البيت الأبيض لها دلالتها أكثر من أي وقت مضى، وأن الأنجلوساكسونيين يريدون الحرب مهما كان الثمن، والاستفزازات والتضليل والتهديدات هي الوسيلة المفضلة لهم لحل قضاياهم". مشيدة إلى أن "الآلة العسكرية السياسية الأمريكية جاهزة لحصد الأرواح من جديد. والعالم كله يتابع كيف تكشف عن نفسها العسكرة والمطامع الإمبريالية".