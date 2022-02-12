الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في جزر سليمان بعد غياب طال 29 عاما

أضاف المسؤول أنه من المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكية افتتاح هذه السفارة الجديدة في الأرخبيل

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستعيد فتح سفارتها في جزر سليمان بعد غياب طال 29 عاما، في وقت تسعى واشنطن إلى تعزيز وجودها في المنطقة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.

أضاف المسؤول أنه من المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن افتتاح هذه السفارة الجديدة في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ خلال زيارته اليوم السبت لدولة أخرى في المنطقة هي فيجي، وذلك بعد بضعة أشهر من تظاهرات مناهضة للصين شهدتها هونيارا عاصمة جزر سليمان.

وسيشارك بلينكن من مدينة نادي الفيجية، في اجتماع عبر الفيديو مع قادة 18 دولة جزرية في المحيط الهادئ، لتعزيز علاقات بلاده الدبلوماسية معها في مواجهة ضغوط الصين.

من جانبها أعلنت الصين في كانون الأول/ديسمبر أنها سترسل مُدرّبي شرطة ومعدات لمكافحة الشغب إلى جزر سليمان، في وقت بدأت قوات حفظ السلام الأجنبية مغادرة الأرخبيل بعد انتهاء الاحتجاجات الدموية.

وتسبب الفقر والبطالة والمشاكل بين جزر البلاد إلى خروج احتجاجات ضد رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري الذي اتُهم أيضا بالرغبة في إقامة علاقات أوثق مع بكين بعدما قطع فجأة في العام 2019 العلاقات المقامة منذ فترة طويلة مع تايوان.

يشار إلى أن السفارة الأميركية في هونيارا كانت قد أغلقت أبوابها العام 1993 وأبقت على قنصلية تعتمد على السفارة الأميركية في بورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة.

ويذكر أن الصين تُعارض أي اعتراف دبلوماسي بتايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وقالت حكومة جزر سليمان إنها قبلت عرض الصين إرسال ستة "ضباط اتصال" لتدريب قوات الشرطة وتوفير دروع وخوذ وهراوات وسواها من المعدات "غير الفتاكة".