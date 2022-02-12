أضافت المصادر عن الدور المصري و التنسيق التي قامت به من أجل منع عرقلة تحركات تركية سعت لمنع تلك الخطوة

أعلنت مصادر مصرية خاصة مقرّبة من اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، أن تنسيقاً مصرياً فرنسياً واسعاً جرى خلال الأيام الماضية لتمهيد الأجواء الدولية لاختيار مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الليبية.

وأضافت المصادر عن الدور المصري و التنسيق التي قامت به من أجل منع عرقلة تحركات تركية سعت لمنع تلك الخطوة أو على الأقل تأجيلها، من أجل كسب مزيد من الوقت لحين إعادة ترتيب أوراقها في حال غياب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المتحالف معها من المشهد، حسب موقع "العربي الجديد"

وأكدت المصادر أن فتحي باشاغا قام بزيارة القاهرة أخيراً بصورة غير معلنة، والتقى رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، بحضور اللواء أيمن بديع، المسؤول البارز بالجهاز والرئيس التنفيذي للجنة المعنية بالملف الليبي، مضيفة أن أن الزيارة التي استغرقت بضع ساعات، تناولت التحركات المصرية مع عدد من الأطراف الدولية فور الإعلان الرسمي عن تكليف باشاغا برئاسة الحكومة، مؤكدة أنه في النهاية سيتم الاعتراف بإجراء مجلس النواب الليبي، حتى وإن قوبل الأمر بالرفض في البداية من جانب الدبيبة.

ولفتت المصادر إلى أن القاهرة أدت دوراً في إقناع الجزائر بعدم معارضة خطوة رئاسة باشاغا في إطار تحرك مجلس النواب الليبي، مشدّدة على أن ذلك ساهم بدرجة كبيرة في تسريع الإعلان من جانب مجلس النواب، مؤكدة أن الاتصال بين الرئيس المصري ونظيره الجزائري قبل أيام، أنهى كافة الأمور العالقة بشأن موقف الجزائر من تلك الخطوة.

وأوضحت المصادر أن "اقتناع القاهرة أخيراً بضرورة التفاهم مع تركيا والجزائر في ما يخص ليبيا، جاء بعد تفهّم للإصرار على دعم الأطراف الليبية الأخرى في الشرق مثل حفتر، الذي أعلن ترحيبه باختيار باشاغا رئيساً جديداً للحكومة، لن يحقق المصلحة المصرية حتى". مضيفة أن "على الرغم من ارتياح القاهرة لخطوة تعيين باشاغا رئيساً للحكومة من قبل مجلس النواب، واعتبارها ذلك نصراً في تفاهماتها الأخيرة مع الجزائر وتركيا، إلا أن تعيينه سيضع ليبيا على شفا أزمة داخلية جديدة خطيرة، قد تتفجر في أي لحظة".