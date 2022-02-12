رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد اجتماعا على هامش التوترات المرتبطة بأوكرانيا، و عدة دول تسحب دبلوماسييها من كييف

شارك في هذه الإجتماع كل من وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي على وجه الخصوص

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم السبت، بعقد اجتماع لتسريع الاستعدادات لإعادة الإسرائيليين الموجودين حاليا في أوكرانيا وسط تصاعد التوترات مع روسيا.

وشارك في هذه الإجتماع كل من وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي على وجه الخصوص، ومنظمات أخرى.

وفي نفس السياق، باشرت روسيا خفض وجودها الدبلوماسي في أوكرانيا، مؤكدة اليوم السبت أنها تخشى "استفزازات" من جانب السلطات الأوكرانية أو "بلد آخر" وسط تحذيرات متصاعدة من غزو روسي محتمل لجارتها.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان "خوفا من استفزازات محتملة من نظام كييف أو دول أخرى، قررنا بالفعل ترشيد الطواقم في بعثات روسية في أوكرانيا". مضيفة "نظرا لنفوذ واشنطن ولندن الكبير على كييف (..) نعتبر أن زملاءنا الأميركيين والبريطانيين على علم ببعض التحركات التي يُعد لها في أوكرانيا التي من شأنها تعقيد الوضع بشكل كبير في مجال الأمن".

ومن جانب آخر، طلبت الولايات المتحدة من جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بكييف، مغادرة أوكرانيا بسبب احتمال حصول غزو روسي للجمهورية السوفياتية السابقة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير السفر المحدث إنها "أعطت الأمر بمغادرة غالبية الموظفين الأميركيين المعينين مباشرة من سفارة كييف بسبب التهديد المستمر من تحرك عسكري روسي". مضيفة أن "وزارة الخارجية ستعلق الخدمة القنصلية في السفارة الأميركية في كييف" والإبقاء على تواجد قنصلي محدود في لفيف بغرب أوكرانيا للتعاطي مع حالات طارئة.

ومن جهتها، أوصت وزارة الخارجية الألمانية اليوم السبت الرعايا الألمان الذين لا يعتبر وجودهم "أساسيًا" بمغادرة أوكرانيا "على المدى القصير" بسبب عدم استبعاد "وقوع نزاع عسكري".

وقالت الوزارة "إذا كنتم تتواجدون حاليًا في أوكرانيا، تأكّدوا ممّا إذا كان وجودكم هناك أساسيًا. إذا لم تكن الحال كذلك، غادروا البلاد على المدى القصير". مضيفة أنها ستُقلّص ألمانيا من تمثيلها الدبلوماسي في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، حضت أوكرانيا اليوم السبت مواطنيها على التحلي بالهدوء وعدم الاستسلام للهلع في وجه المخاوف المتزايدة من أن تكون روسيا تستعد لغزو جارتها.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "في هذه المرحلة من المهم للغاية التحلي بالهدوء وتعزيز البلاد داخليا وتجنب التصرفات التي تزعزع استقرار الوضع وتزرع الذعر". مؤكدة أن "القوات المسلحة الأوكرانية تراقب الوضع باستمرار وهي مستعدة للتصدي لأي تعد على وحدة أراضيها وسيادتها".

ويأتي هذا النداء غداة دعوة الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا فورا بسبب تزايد التهديد بحصول هجوم روسي كبير يستهدف الجمهورية السوفياتية السابقة.

يشار أنه من المقرّر أن يتحدّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت مع نظيريْه الأميركي والفرنسي عبر الهاتف، في وقت تعتبر واشنطن أن روسيا قد تجتاح أوكرانيا "في أي وقت".