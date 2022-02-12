الرئيس الأوكراني يعتبر أن التحذيرات من غزو روسي "تثير الهلع"

زيلينسكي: "نحن نتفهم كل الأخطار. نتفهم أن هناك أخطارا موجودة"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن التحذيرات من غزو روسي وشيك لبلاده تثير "الهلع" مطالبا بدليل قاطع على هجوم مخطط له.

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد يوم من تحذير مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان من أن هجوما روسيا على أوكرانيا "قد يحصل في أي وقت".

وكان القادة الأوكرانيون يحاولون التقليل من احتمالات نشوب حرب شاملة بسبب تداعياتها على اقتصاد البلاد الذي يعاني أصلا وعلى معنويات الرأي العام.

وقال زيلينسكي أمام الصحافيين "نحن نتفهم كل الأخطار. نتفهم أن هناك أخطارا موجودة". وأضاف "كل هذه المعلومات تثير الهلع فحسب ولا تساعدنا" وأوضح أنه "إذا كان لدى أي شخص معلومات إضافية حول احتمال حدوث غزو بنسبة 100 % فليزودنا بها".