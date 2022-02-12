مسؤول أمريكي: المخابرات تشير إلى يوم الأربعاء على أنه تاريخ محتمل لغزو أوكرانيا

مسؤول أمريكي: روسيا تخطط لبدء غزوها لأوكرانيا يوم الأربعاء القادم

صرح مسؤول أمريكي كبير لوكالة AP اليوم السبت، بأن روسيا تخطط لبدء غزوها لأوكرانيا يوم الأربعاء القادم. ولم يوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، مدى موثوقية المعلومات الاستخباراتية.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض شدد على عدم وجود معلومات واضحة عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهتمًا بالفعل بغزو اوكرانيا.

في الوقت نفسه، ادعى الرئيس الأوكراني فلاديمير زالانسكي أن التصريحات حول الغزو الروسي الوشيك للدول كانت تثير الذعر وطالب برؤية أدلة تشير إلى الغزو.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "كل المعلومات المنشورة تثير الذعر فقط ولا تساعدنا". "إذا كان لدى أي شخص معلومات تشير بنسبة مائة بالمائة إلى غزو - فلينقلها لنا".

في وقت سابق اليوم ، أمرت الولايات المتحدة بإجلاء معظم الموظفين الدبلوماسيين من السفارة الأمريكية في كييف، عاصمة أوكرانيا، وسط مخاوف من أن الغزو الروسي للبلاد وشيك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ان "السفارة ستحتفظ بوجود قنصلي صغير في مدينة "لفوف" بأوكرانيا للتعامل مع حالات الطوارئ، لكنها لن تكون قادرة على توفير جوازات السفر أو التأشيرات أو الخدمات الروتينية".

الليلة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت إسرائيل، سيتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع تحذير الدول الغربية من اندلاع حرب في أوكرانيا في أي لحظة. كما حذرت الولايات المتحدة الليلة الماضية من "احتمال واضح للغاية" لغزو روسي لأوكرانيا في الأيام المقبلة، وأمرت جميع الأمريكيين المتبقين في البلاد بالمغادرة خلال الـ 48 ساعة القادمة.