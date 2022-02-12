الرئيسان الامريكي والروسي يجريان محادثات بهدف احتواء الازمة الاوكرانية

البيت الأبيض: بدء المكالمة الهاتفية بين بايدن وبوتين بشأن أزمة أوكرانيا

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثتهما الهاتفية بشأن أزمة أوكرانيا، حيث سيناقش الاثنان، من بين أمور أخرى، تمركز القوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، والخوف من غزو روسيا للأراضي الأوكرانية "في أي لحظة"، بحسب تحذيرات الولايات المتحدة.

وبحسب ما ورد حذر بايدن في محادثة مع قادة الناتو أمس من أن بوتين قرر غزو أوكرانيا. وكان بوتين قد نفى في وقت سابق هذه المزاعم في محادثة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وادعى أنها استفزازات تخمينية.

واوردت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون سيواصل جهوده الدبلوماسية لتجنب التصعيد عبر الاتصال السبت بالرئيس الاميركي جو بايدن والمستشار الالماني اولاف شولتس والرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي.