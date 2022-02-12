البيت الأبيض: بايدن يحذر بوتين من أن روسيا ستواجه تكاليف سريعة وقاسية إذا غزت أوكرانيا

في نهاية محادثة استمرت ساعة: بايدن يهدد بوتين في حال غزو روسيا لأوكرانيا

في محاولة لمنع الحرب والتحرك في طريق دبلوماسي لحل الأزمة، حذّر الرئيس الاميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية السبت من أن الولايات المتحدة "سترد بحزم وتفرض تكاليف باهظة وفورية على روسيا" إذا غزت أوكرانيا.

وبحسب البيت الأبيض، شدد بايدن على أنه "فيما تبقى الولايات المتحدة مستعدة للجوء الى الدبلوماسية، بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا، نحن مستعدون في الوقت نفسه لسيناريوهات أخرى". وأوضح بايدن لبوتين أن الحرب ستنتهك حقوق الإنسان وستؤدي إلى الكثير من المعاناة.

وبحسب وكالة رويترز اشار مسؤول أمريكي الى المحادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال ان هذه المحادثة لن تغير اي شيء.