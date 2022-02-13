في مؤشر على تدهور الأوضاع: لابيد يدعو المواطنين الإسرائيليين في أوكرانيا الى العودة على جناح السرعة

عملت السلطات على توفير 10 رحلات خلال 48 ساعة القادمة، فضلاً عن الإعداد لـ 32 رحلة خلال الأسبوع القادم

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على إثر تقييم للوضع في وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين الموجودين في أوكرانيا الى العودة على جناح السرعة الى البلاد، ونوه الى أن اسرائيل عملت على توفير 10 رحلات خلال الثماني وأربعين ساعة القادمة، فضلاً عن الإعداد لـ 32 رحلة خلال الأسبوع القادم. واكد لابيد في الوقت نفسه، أن الرحلات الجوية التي عادت أمس من أوكرانيا كانت مكتملة عن آخرها.

وأفاد الوزير بأن عائلات جميع مبعوثي دولة إسرائيل في أوكرانيا (أكثر من 150 شخصًا) تشق طريقها في هذه الأثناء، إلى إسرائيل.

وبخصوص استمرارية نجاعة العمل في السفارة قال لابيد "نحن نعزز السفارة في كييف من أجل توفير الأجوبة والردود على نحو أفضل، علمًا أننا البلد الوحيد الذي يقوم بذلك. أود أن أعرب عن تقديري للسفارة في كييف، برئاسة السفير مايكل بروديكي، وغاري كورين، وللعاملين في التعزيزات المغادرين ولجميع العاملين في المكتب".

وشارك في تقييم الوضع ممثلون عن وزارة النقل وسلطة المطارات وممثلون عن وزارة التربية والتعليم والوكالة اليهودية. وتم استعراض التقييمات السياسية والقنصلية لمجموعة متنوعة من السيناريوهات.

ومن المقرر أن تجري وزارة الخارجية مسحًا تقييميًا مرتين في اليوم وسيعمم العمل بنظام الطوارئ.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء نفتالي بينيت الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا مرارًا وتكرارًا إلى العودة إلى إسرائيل، وسط مخاوف من اندلاع حرب مع روسيا. وقال بينيت في بداية الجلسة الأسبوعية للحكومة في القدس: "عودوا إلى الديار، ولا تجازفوا من غير داع. لا تتركوا أنفسكم في الخلف حتى آخر لحظة لتكتشفوا أنكم فوتم القطار. عليكم بتحمل المسؤولية عن حياتكم، وغادروا أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".